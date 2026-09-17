Natanael Cano regresa a Estadio GNP con gira Vol.1

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 17 (EL UNIVERSAL).- Natanael Cano se presenta este viernes 18 y sábado 19 de septiembre en el Estadio GNP Seguros con su nuevo disco y gira homónima "Natanael Cano Vol.1", aquí te contamos todo lo que debes de saber sobre el show, cómo llegar y el posible setlist.

Natanael Cano inicia gira en CDMX con nuevo disco

El exponente de los corridos tumbados inicia el tour de su más reciente álbum en la Ciudad de México con dos noches en las que habrá una mezcla de sus ya clásicos con las canciones que han gustado a sus fans de este nuevo material.

Han pasado dos años desde aquel 23 de agosto del 2024 cuando Nata subió al escenario del Estadio GNP en un concierto que fue transmitido en streaming, lo que en esta ocasión no se repetirá.

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Detalles del concierto y acceso al Estadio GNP

El concierto de Natanael Cano en el Estadio GNP de la CDMX iniciará en punto de las 21:00 horas de acuerdo a la información oficial proporcionada por los organizadores.

Tomando en cuenta lo que ha presentado anteriormente Nata, se espera que el show termine cerca de las 23:00 horas.

El Estadio GNP Seguros se encuentra en Viaducto Río de la Piedad S/N, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco, Ciudad de México, por lo que existen distintas opciones para llegar al recinto donde Natanael Cano ofrecerá sus conciertos.

Una de las alternativas más prácticas es el Metro. Desde cualquier punto de la ciudad puedes dirigirte hacia la Línea 9 (café) y bajar en la estación Ciudad Deportiva. Al salir de la estación, el recinto se encuentra a unos metros.

Aunque no hay un setlist confirmado se puede hacer uno tomando en cuenta lo que Nata ha presentado en shows anteriores, aquí te dejamos la lista:

"Madonna"

"Selfies"

"Pacas de Billetes"

"Pancake"

"Primo"

"Adrenalina"

"Mi Bello Ángel"

"Por amarte así"

"Frente a frente"

"Apelativo"

"La Factura"

"Aeternum"

"MDLM"

"CR7"

"Más Altas que Bajadas"

"Se Murió"

"Morritas"

"Porte Exuberante"

"Amapola"

"Compa Bladi"

"Entre las de 20"

"Tipo Gatsby"

"AMG"

"Lou Lou"

"Vino Tinto"

"Blancanieves"

"Perlas Negras"

"Mar Azul"

Para el concierto de Natanael Cano como en todos los eventos masivos similares en la CDMX hay una lista de objetos que sí puedes llevar y otra de los que es mejor dejar en casa, aquí te las compartimos:

¿Qué sí se puede llevar al Estadio GNP?

Celulares

Baterías externas

Bolsas pequeñas

Maquillaje compacto

Tapones para oído

Medicamentos con receta

Objetos prohibidos

Cámaras profesionales

Alimentos y bebidas

Mochilas grandes

Cigarros electrónicos

Objetos punzocortantes

Aerosoles

Paraguas

Además de todo esto, también debes saber que todavía hay boletos para el concierto del 19 de septiembre que van desde los 589 a los 2219.50 pesos para ver a Natanael Cano en el Estadio GNP de la CDMX.