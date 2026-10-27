Almodóvar lleva a un ladrón de ideas a su primera novela

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Madrid. - La conexión entre el cine de Pedro Almodóvar y la literatura se ve reflejada en su primera novela, El hombre que solo escribía en los aviones, una obra que aborda la historia de un "ladrón de ideas" que se dedica a reinterpretar a sus autores preferidos, práctica conocida como fanficción. En esta narración, Almodóvar explora la noción de que "el arte es una cadena interminable".

En una entrevista con EFE, el cineasta español, nacido en Calzada de Calatrava en 1949, subrayó que "la buena ficción debe ser eterna". Esta novela no representa su debut en la literatura, ya que Almodóvar ha publicado previamente otros tres títulos: Fuego en las entrañas (1981), Patty Diphusa (1991) y El último sueño (2023). Además, ha trabajado en guiones como el de Amarga Navidad, proyecto que estaba desarrollando cuando inició la escritura de esta novela, la cual se encuentra dividida en estilos variados y fragmentados.

El protagonista, Flavio, es un personaje ansioso que emprende un viaje a través de diversas profesiones en busca de su camino. Esta obra, que se publica este jueves, está enriquecida con múltiples citas y fragmentos que Almodóvar ha ido acumulando a lo largo de los años, integrando tanto su propia voz como la de autores reconocidos como Clarice Lispector, Roberto Bolaño y Jorge Luis Borges.

"Es bueno conservar lo que escribes, porque después, sin haberlo previsto, encuentra su lugar en un relato o, en este caso, en una novela", afirmó Almodóvar. En sus 256 páginas, la novela también incluye monólogos como La adicción, que fue originalmente escrito para la actriz Carmen Machi y para una obra de microteatro en un espacio reducido.

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Con esta nueva obra, Almodóvar continúa su exploración de temas literarios y su interconexión con el cine, reafirmando su compromiso con la narrativa como medio de expresión artística.