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Skydance ofrece salidas voluntarias tras fusión de Paramount y Warner

La medida busca optimizar costes tras la fusión del 6 de octubre.

Por El Universal

Octubre 27, 2026 06:07 a.m.
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Skydance ofrece salidas voluntarias tras fusión de Paramount y Warner
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      El conglomerado Skydance ha iniciado un proceso para ofrecer jubilación anticipada a cientos de empleados, como parte de su estrategia de reestructuración tras la reciente fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery (WBD). Esta medida se lleva a cabo en el marco de un programa de indemnización por despido voluntario, según un memorando dirigido a los trabajadores.

      La compañía busca reducir su plantilla para optimizar los costes operativos a raíz de la macrofusión, antes de considerar posibles despidos forzosos en su estructura organizativa. El comunicado, que fue difundido recientemente y al que accedió la revista Variety, señala que no todos los empleados tendrán un futuro en la nueva empresa, lo que se toma en cuenta al ofrecer esta opción de salida.

      El Programa de Compra Voluntaria permitirá a los empleados que califiquen decidir si desean dejar la compañía de manera conveniente para ellos. Aquellos que opten por esta alternativa recibirán información personalizada sobre los términos y condiciones del programa, así como un plazo determinado para tomar una decisión.

      La fusión entre Paramount y WBD, que se cerró el pasado 6 de octubre, representa un acuerdo histórico valorado en alrededor de 110 mil millones de dólares. Este proceso estuvo marcado por meses de litigios antimonopolio, impulsados por una demanda presentada por doce estados de EE. UU. y el sindicato de guionistas de Hollywood, que argumentaron que la fusión podría acentuar la concentración en el mercado de distribución cinematográfica.

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      Se estimó que la empresa resultante de esta unión tendría aproximadamente el 27 % del mercado de distribución de películas y más del 30 % en el ámbito de los grandes estrenos taquilleros, lo que generó preocupaciones sobre el impacto en la competencia del sector.

      Skydance se posiciona ahora como unificador de importantes entidades que han dejado una huella significativa en la industria del entretenimiento a lo largo de los años, incluyendo a Paramount Pictures, Warner Bros. Pictures, CBS, CNN, y las plataformas HBO Max y Nickelodeon, consolidando así una parte significativa del mercado global de contenido cinematográfico y televisivo.

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