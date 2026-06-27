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Victoria para Pitt en la disputa con Jolie

Por EFE

Junio 27, 2026 03:00 a.m.
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Victoria para Pitt en la disputa con Jolie
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      Brad Pitt ha logrado una victoria en la larga batalla legal que mantiene con Angelina Jolie por la venta del Chateau Miraval en Francia, el lugar donde se casaron en agosto de 2014, y por el que el actor pide una millonaria indemnización. La expareja de actores, ha protagonizado una complicada separación en los tribunales y este caso sobre la venta del Chateau se prolonga desde hace cinco años.

      El objeto de litigio es la venta de Jolie de su parte de los viñedos que rodean la finca al Grupo Stoli en 2021, que se produjo cuando ya no eran pareja. El Tribunal Superior de California le ha dado una victoria a Pitt al decretar que los compradores de su ex pareja testifiquen sobre cómo se produjo aquella venta. 

      El actor consideró siempre ilícita la adquisición ya que, según él, al vender su parte la actriz rompió un acuerdo por el que se comprometieron a no vender sus acciones sin conocimiento del otro. 

      Pitt denunció a Jolie en este caso por 35 millones de dólares en concepto de daños.  

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