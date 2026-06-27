Victoria para Pitt en la disputa con Jolie
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Brad Pitt ha logrado una victoria en la larga batalla legal que mantiene con Angelina Jolie por la venta del Chateau Miraval en Francia, el lugar donde se casaron en agosto de 2014, y por el que el actor pide una millonaria indemnización. La expareja de actores, ha protagonizado una complicada separación en los tribunales y este caso sobre la venta del Chateau se prolonga desde hace cinco años.
El objeto de litigio es la venta de Jolie de su parte de los viñedos que rodean la finca al Grupo Stoli en 2021, que se produjo cuando ya no eran pareja. El Tribunal Superior de California le ha dado una victoria a Pitt al decretar que los compradores de su ex pareja testifiquen sobre cómo se produjo aquella venta.
El actor consideró siempre ilícita la adquisición ya que, según él, al vender su parte la actriz rompió un acuerdo por el que se comprometieron a no vender sus acciones sin conocimiento del otro.
Pitt denunció a Jolie en este caso por 35 millones de dólares en concepto de daños.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Condena de Harvey Weinstein en California es ratificada por tribunal de apelaciones
AP
Weinstein fue condenado a 16 años de prisión en California y enfrenta otros cargos en Nueva York.
Paris Hilton acapara miradas en Mundial 2026 con sus hijos
El Universal
La empresaria y socialité cumplió su sueño de maternidad junto a Carter Reum con dos hijos.
Música de Dua Lipa interrumpe conferencia de Portugal en Miami
El Universal
La cantante británica es reconocida aficionada al fútbol y su música acompañó la sesión de medios.