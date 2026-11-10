Barista mexicano Edilberto Shak Zapata entre los mejores del mundo

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El talento caficultor de México continúa escribiendo páginas doradas en la escena internacional. Durante el reciente World Barista Championship 2026 celebrado en Panamá, el barista y bicampeón nacional Edilberto Shak Zapata -cofundador de la emblemática Casa Cardinal en la Ciudad de México- conquistó el puesto número 15 de la competencia global, igualando su marca histórica obtenida en Grecia en 2023 y colocando nuevamente la bandera mexicana en las semifinales del certamen.

Con este resultado, Zapata se posiciona como el cuarto mexicano con la ubicación más alta en la historia del campeonato mundial, compartiendo el mérito con referentes como Fabrizio Sención Ramírez (2°), Jennifer Borrego (7°) y Carlos de la Torre (8°), además de ser uno de los únicos cafeticultores nacionales en alcanzar la fase semifinal en dos ocasiones distintas.

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Lejos de buscar únicamente la perfección técnica en la extracción, la rutina presentada por Shak tuvo como eje central la estimulación sensorial a través de la gastrofísica.Su propuesta narró una colaboración histórica entre dos proyectos cumbres de Latinoamérica: Finca La Joya (Veracruz), liderada por Samuel Ronzón y Gloria Hernández, y Finca Deborah (Volcán, Panamá), a cargo de Jamison Savage.El intercambio de semillas de café Gesha realizado años atrás por Savage fructificó en los cafetos veracruzanos, uniendo ambas historias en una taza concebida para trascender en la memoria de los cuatro jueces sensoriales.La exigente prueba consistió en la entrega de 12 bebidas a base de espresso en un límite de 15 minutos, divididas en tres categorías clave:Espresso: Elaborado con un grano Gesha de Finca Deborah.Bebida con leche: Protagonizada por un grano Maracaturra cultivado en Finca La Joya.Bebida de autor: Una armónica fusión que combinó el gesha original panameño con el gesha cultivado y cosechado en tierras mexicanas.Todo el perfil de tueste estuvo a cargo de Jorge Sotomayor (Café Estelar y Palreal), campeón nacional de tostado, consolidando un esfuerzo colectivo respaldado por el equipo de Casa Cardinal, Paul Torres como coach, y marcas aliadas comprometidas con la calidad del café de especialidad.Con ejecuciones memorables y una visión colaborativa que cruza fronteras, Edilberto Shak Zapata ratifica que el café mexicano no solo compite con los estándares más rigurosos del mundo, sino que posee una identidad cultural capaz de conquistar los paladares más exigentes de la industria global.