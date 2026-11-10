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Cemex participa en la renovación de emblemático edificio de Guadalajara

El inmueble de los años cuarenta fue transformado en un hotel moderno conservando su valor histórico.

Por Redacción

Noviembre 10, 2026 03:03 p.m.
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Cemex participa en la renovación de emblemático edificio de Guadalajara
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      Un inmueble construido en la década de los cuarenta fue rehabilitado para convertirse en un hotel moderno que conserva elementos de su pasado arquitectónico e histórico en el Centro de Guadalajara, proyecto en el que colaboró Cemex.

      Se trata del Hotel Motto by Hilton, situado en el centro de la capital jalisciense, el cual ocupa un edificio que fue sometido a una renovación integral en lugar de ser demolido. La intervención permitió mantener su esencia arquitectónica, valor estético e integración con el entorno urbano.

      Como parte de los trabajos, Cemex suministró el concreto utilizado para reforzar la estructura mediante muros en forma de "H", entrelazados con los elementos existentes. Esta solución permitió adecuar el inmueble a las normas de construcción vigentes sin alterar su naturaleza ni recurrir a procesos invasivos de demolición.

      La empresa también contribuyó a la restauración y conservación de las tres fachadas, manteniendo sus características originales. Entre los elementos que permanecieron se encuentran las losas de concreto existentes, varios muros de ladrillo, los tragaluces originales de la planta baja y el patio.

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      Conservar una parte importante de la estructura permitió disminuir el impacto ambiental que habría implicado una construcción nueva. Asimismo, debido a que se trata de un inmueble catalogado por su valor histórico, la intervención mantuvo su memoria material, su vínculo con la ciudad y su contexto histórico.

      El proyecto dio como resultado un hotel de seis niveles y 154 habitaciones, cuyo diseño incorpora los estándares actuales de seguridad, eficiencia energética y cuidado ambiental, al tiempo que mantiene el valor histórico del edificio.

      En sus 120 años de trayectoria, Cemex ha participado en proyectos de intervención que buscan conservar las características de inmuebles como este, con el objetivo de aportar su experiencia y capacidades técnicas al mantenimiento del legado de las comunidades en el país.

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