logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Efraín Mojica explora jaripeo queer en documental autobiográfico

Fotogalería

Efraín Mojica explora jaripeo queer en documental autobiográfico

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Ari Telch encuentra el amor; Speitzer revela sus miedos

Celebra una relación que le da paz y Alejandro Speitzer confiesa su temor a la oscuridad.

Por El Universal

Octubre 27, 2026 06:07 a.m.
A
Ari Telch encuentra el amor; Speitzer revela sus miedos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ari Telch ha expresado recientemente su felicidad amorosa a través de emotivas palabras, señalando que su vida ha cambiado notablemente al encontrar a una persona que le brinda paz y tranquilidad. El actor, que ha tenido relaciones con varias figuras del entretenimiento, parece haber dejado atrás ese enfoque en su vida amorosa, optando por una relación con alguien alejado de la fama y las superficialidades que a menudo asocian a las figuras públicas.

      Por otro lado, Alex Speitzer ha compartido aspectos íntimos sobre su vida personal, revelando que, a pesar de su seguridad en el escenario, enfrenta ciertos temores cuando se trata de la oscuridad. La confesión del actor sobre su necesidad de cubrirse los pies con las cobijas al dormir y su inquietud por dejar puertas abiertas ha resonado entre el público, mostrando un lado más vulnerable del intérprete.

      En una reciente declaración, Speitzer enriqueció su relato al mencionar que incluso en noches calurosas, prefiere mantener sus pies cubiertos, manifestando su temor de ser sorprendido por entes sobrenaturales. Su sentido del humor ha permitido que esta confesión sea recibida con cercanía por sus seguidores, quienes se sienten identificados con su forma de lidiar con estos miedos.

      En otro ámbito, el actor Jorge Adrián Espíndola compartió su experiencia al ver su trabajo en la película "Cristiada", en la que tuvo la oportunidad de colaborar con artistas de renombre como Andy García y Eva Longoria. Espíndola se mostró emocionado al disfrutar la película en cines, resaltando la importancia de proyectos que abordan temas de creencias y valores. Su actuación fue celebrada no solo por el elenco, sino también por todos los presentes en la sala, quienes pudieron apreciar el dramatismo de la historia que se centra en conflictos religiosos.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La película "Cristiada", donde García interpreta al general Enrique Gorostieta, ha generado interés por su temática y el talento reunido en su producción. Espíndola ha compartido videos desde el cine donde se observa su actuación, remarcando su orgullo por formar parte de una historia que busca resonar en la audiencia por su profundidad y contexto histórico.

      En conjunto, estas revelaciones de los actores demuestran las facetas humanas detrás del mundo del entretenimiento, donde a pesar de la fama, los temores y las emociones personales juegan un papel fundamental en sus vidas.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Analy vuelve al teatro como Omara Portuondo
      Analy vuelve al teatro como Omara Portuondo

      Analy vuelve al teatro como Omara Portuondo

      SLP

      El Universal

      El musical se estrena el 12 de noviembre en la Ciudad de México.

      Vinculan a Tom Brady con Candice Swanepoel
      Vinculan a Tom Brady con Candice Swanepoel

      Vinculan a Tom Brady con Candice Swanepoel

      SLP

      El Universal

      Reportes apuntan a un romance de varios meses; ninguno lo ha confirmado.

      Laika lleva el stop motion al límite con Wildwood
      Laika lleva el stop motion al límite con Wildwood

      Laika lleva el stop motion al límite con Wildwood

      SLP

      El Universal

      Siete años de trabajo, 233 marionetas y 132 escenarios dan forma a su producción más ambiciosa.

      Skydance ofrece salidas voluntarias tras fusión de Paramount y Warner
      Skydance ofrece salidas voluntarias tras fusión de Paramount y Warner

      Skydance ofrece salidas voluntarias tras fusión de Paramount y Warner

      SLP

      El Universal

      La medida busca optimizar costes tras la fusión del 6 de octubre.