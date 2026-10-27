Ari Telch encuentra el amor; Speitzer revela sus miedos

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Ari Telch ha expresado recientemente su felicidad amorosa a través de emotivas palabras, señalando que su vida ha cambiado notablemente al encontrar a una persona que le brinda paz y tranquilidad. El actor, que ha tenido relaciones con varias figuras del entretenimiento, parece haber dejado atrás ese enfoque en su vida amorosa, optando por una relación con alguien alejado de la fama y las superficialidades que a menudo asocian a las figuras públicas.

Por otro lado, Alex Speitzer ha compartido aspectos íntimos sobre su vida personal, revelando que, a pesar de su seguridad en el escenario, enfrenta ciertos temores cuando se trata de la oscuridad. La confesión del actor sobre su necesidad de cubrirse los pies con las cobijas al dormir y su inquietud por dejar puertas abiertas ha resonado entre el público, mostrando un lado más vulnerable del intérprete.

En una reciente declaración, Speitzer enriqueció su relato al mencionar que incluso en noches calurosas, prefiere mantener sus pies cubiertos, manifestando su temor de ser sorprendido por entes sobrenaturales. Su sentido del humor ha permitido que esta confesión sea recibida con cercanía por sus seguidores, quienes se sienten identificados con su forma de lidiar con estos miedos.

En otro ámbito, el actor Jorge Adrián Espíndola compartió su experiencia al ver su trabajo en la película "Cristiada", en la que tuvo la oportunidad de colaborar con artistas de renombre como Andy García y Eva Longoria. Espíndola se mostró emocionado al disfrutar la película en cines, resaltando la importancia de proyectos que abordan temas de creencias y valores. Su actuación fue celebrada no solo por el elenco, sino también por todos los presentes en la sala, quienes pudieron apreciar el dramatismo de la historia que se centra en conflictos religiosos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La película "Cristiada", donde García interpreta al general Enrique Gorostieta, ha generado interés por su temática y el talento reunido en su producción. Espíndola ha compartido videos desde el cine donde se observa su actuación, remarcando su orgullo por formar parte de una historia que busca resonar en la audiencia por su profundidad y contexto histórico.

En conjunto, estas revelaciones de los actores demuestran las facetas humanas detrás del mundo del entretenimiento, donde a pesar de la fama, los temores y las emociones personales juegan un papel fundamental en sus vidas.