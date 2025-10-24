Artista del siglo

Bad Bunny recibió este jueves el premio Billboard al artista latino del siglo XXI de las manos de la legendaria actriz puertorriqueña Rita Moreno, y después de una corta serenata de los Pleneros de la Cresta en la que el artista no paró de cantar y bailar.

“Cuando empecé mi carrera, ser latino significaba enfrentar muchos rechazos, muchos no, muchas puertas cerradas”, comenzó diciendo Rita Moreno, quien a sus 93 años es la artista hispana más premiada de Hollywood y que entró al escenario bailando mientras los Pleneros tocaban.

Emocionado, Bad Bunny escuchó a Moreno para proseguir con un discurso en el que no mencionó sus logros ni la polémica sobre su participación en el próximo Super Bowl.

El Conejo, como también le llaman sus fans, estaba acompañado de sus colaboradores más cercanos y uno de sus hermanos menores Bernie Martínez Ocasio.

Con el público aplaudiéndolo de pie, Benito fue homenajeado con la música más puertorriqueña de los Pleneros, quienes lo acompañaron y le tocaron su éxito ‘CAFé CON RON’, parte de su muy premiado y escuchado disco ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’.

Mientras Bad Bunny la escuchaba con la boca abierta, Moreno siguió: “Las oportunidades eran pocas e inexistentes y cada paso adelante era una victoria. Hoy veo un artista que llega al mundo entero”. Luego se dirigió a él “Hello nene ¿cómo estás nene? Estás bueno también, enterito”, bromeó.

“Me emociona muchísimo, desde mi corazón Benito, entregarte el Premio Billboard Artista Latino del Siglo XX!”, concluyó Moreno y lo recibió bailando salsa con él a los acordes de ‘BAILE INoLVIDABLE’.