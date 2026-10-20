¿Cómo disimular la alopecia frontal en mujeres?

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Hay días en los que el peinado no queda como antes y al mirarnos al espejo, descubrimos que la línea del cabello ha comenzado a cambiar. Las entradas se vuelven más visibles, la frente parece más amplia y hacer un simple recogido nos resulta preocupante.

Detrás de esos cambios puede encontrarse la alopecia, una condición que provoca la caída del pelo. Pero reconocer sus primeras señales y aplicar ciertos trucos ayuda a disimularla.

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Hay diferentes alternativas para crear un efecto de volumen y cubrir las zonas menos pobladas del pelo, sin necesidad de recurrir a procedimientos invasivos.La elección depende de las necesidades de cada mujer y el resultado que desee conseguir, por ejemplo:- Fibras capilares: De acuerdo con Kmax España, estos pequeños filamentos de queratina se adhieren al cabello existente para dar la apariencia de mayor densidad. Se recomiendan cuando todavía hay suficiente cantidad para sujetarlos.- Pelucas: Permiten cubrir las áreas afectadas y ofrecen distintas opciones de largo, color y textura. Algunas incorporan encaje frontal para conseguir un acabado más natural.- Postizos capilares: Estas piezas se colocan en áreas específicas para aportar cobertura, sin necesidad de utilizar una peluca completa. Eso sí, es importante elegir sistemas de fijación que no generen tensión sobre la raíz.- Maquillaje capilar: Los polvos y correctores pesados ayudan a reducir el contraste entre el cuero cabelludo y las zonas con menor cantidad de pelo, haciendo un efecto visual uniforme.- Peinados con flequillo: La Academia Estadounidense de Dermatología (AAD) advierte que los peinados demasiado ajustados favorecen la caída por tracción. Por ello, optar por un flequillo ligero puede ayudar a cubrir parcialmente las entradas.Mantener una rutina de higiene adecuada es clave para proteger las zonas afectadas y evitar molestias adicionales.Asimismo, los expertos de la Central del Cabell destacan la importancia de identificar las primeras señales de alopecia y acudir a recibir atención para encontrar tanto la causa como recibir el tratamiento adecuado.Y es que ciertos tipos de la afección, como la frontal fibrosante, pueden dañar de manera permanente las estructuras del pelo.Finalmente, para el cuidado diario se recomienda utilizar un shampoo suave, lavar la cabeza sin frotar con fuerza y limitar el uso de productos que puedan causar irritación, además de proteger los espacios más expuestos al sol.Con pequeños ajustes, trucos que se adaptan a cada persona y el acompañamiento de un especialista, es posible seguir disfrutando un look de impacto.