BAD GYAL NUEVO ÁLBUM EN 2026
BAD GYAL ANUNCIÓ QUE PUBLICARÁ UN NUEVO ÁLBUM EN 2026. DURANTE LA GALA DE LOS PREMIOS JUVENTUD, CELEBRADA POR PRIMERA VEZ EN PANAMÁ, TAMBIÉN PRESENTÓ POR PRIMERA VEZ EN TELEVISIÓN SU ÉXITO ‘DA ME’. EN PARALELO, LA ARTISTA ESTRENÓ ESTE VIERNES, JUNTO AL PORTORRIQUEÑO ZION, EL SENCILLO ‘ELLA’, UNA NUEVA COLABORACIÓN CON UN REGUETONERO PUERTORRIQUEÑO DESPUÉS DE ‘ÚLTIMA NOCHE’ CON OZUNA O ‘MI LOVA’ CON MYKE TOWERS. ADEMÁS, TRAS UN VERANO DE ÉXITO CON SU ‘BIKINI BADNESS TOUR’, TOCARÁ EN NOVIEMBRE EN CDMX.