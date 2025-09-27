BAD GYAL NUEVO ÁLBUM EN 2026

logo pulso
Camerino

Por EFE

Septiembre 27, 2025 03:00 a.m.
BAD GYAL ANUNCIÓ QUE PUBLICARÁ UN NUEVO ÁLBUM EN 2026. DURANTE LA GALA DE LOS PREMIOS JUVENTUD, CELEBRADA POR PRIMERA VEZ EN PANAMÁ, TAMBIÉN PRESENTÓ POR PRIMERA VEZ EN TELEVISIÓN SU ÉXITO ‘DA ME’. EN PARALELO, LA ARTISTA ESTRENÓ ESTE VIERNES, JUNTO AL PORTORRIQUEÑO ZION, EL SENCILLO ‘ELLA’, UNA NUEVA COLABORACIÓN CON UN REGUETONERO PUERTORRIQUEÑO DESPUÉS DE ‘ÚLTIMA NOCHE’ CON OZUNA O ‘MI LOVA’ CON MYKE TOWERS. ADEMÁS, TRAS UN VERANO DE ÉXITO CON SU ‘BIKINI BADNESS TOUR’, TOCARÁ EN NOVIEMBRE EN CDMX.

EFE

El Universal

LA BODA TENDRÁ UNA DURACIÓN DE DOS DÍAS EN UNA RESIDENCIA PRIVADA DE SANTA BÁRBARA, CALIFORNIA, CON 170 INVITADOS

EFE

EFE