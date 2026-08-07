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Decisión sobre el "fracking" es responsable: Sheinbaum

"Es lo que le conviene al país hacia adelante en su desarrollo", aseguró

Por El Universal

Agosto 07, 2026 01:01 p.m.
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Decisión sobre el fracking es responsable: Sheinbaum
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      Después de presentarse el jueves los primeros resultados del Análisis del Comité Científico sobre Soberanía Energética y Yacimientos de Gas Natural no Convencional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió a organizaciones que se manifestaron en contra del fracking y dijo que "ni siquiera se ha tomado la decisión".

      En su conferencia mañanera de este viernes 7 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo insistió que lo que motiva la posibilidad de utilizar el gas no convencional es la soberanía energética, para que México pueda depender lo menos posible de energéticos importados.

      Indicó que sería una práctica responsable y con nuevas tecnologías: "Primero vamos a ver si hay agua salada para ver si es factible o no. Ni siquiera se ha tomado la decisión. Es una decisión qué es lo que le conviene al país hacia adelante en su desarrollo. Una decisión responsable, evidentemente con las nuevas tecnologías que existen".

      "Es un asunto de seguridad nacional y de soberanía (...). Hay contratos de importación con Estados Unidos que se van a mantener porque así debe ser, y una parte del gas seguirá. Lo que no queremos es que siga creciendo. ¿Estamos basando toda nuestra estrategia en el gas? No, al contrario, vamos a hacer el sexenio de mayor crecimiento de las fuentes renovables de energía", agregó.

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      "Hemos buscado otras opciones y las vamos a seguir buscando, pero sí se requiere durante un buen tiempo todavía la utilización de gas natural (...). No puede seguir creciendo la dependencia de México del gas natural (...) ¡Ya consumimos gas no convencional! Cerca del 60% del gas que consumimos, viene de gas no convencional de Texas", añadió.

      Apuntó que seguirán las investigaciones, buscando las mejores opciones posibles, sin afectar a las poblaciones y garantizando que los impactos ambientales sean mínimos.

      "El objetivo es tomar la mejor decisión para México, una decisión que atienda las necesidades energéticas del presente, proteja al medio ambiente y contribuya a un futuro sustentable soberano y con bienestar", mencionó.

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