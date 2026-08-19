Charly López responde a señalamientos por no apoyar a su madre

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CIUDAD DE MÉXICO, agosto 19 (EL UNIVERSAL).- Charly López aseguró que desconocía el estado de salud de su madre, Elvia Celia Ortega, quien recientemente sufrió la amputación de un dedo debido a complicaciones relacionadas con la diabetes.

El exintegrante de Garibaldi señaló que buscará comunicarse con ella para ofrecerle apoyo, aunque descartó que este acercamiento implique necesariamente una reconciliación con sus hermanos.

López fue entrevistado durante una visita a una clínica dental, a la que también acudieron Tony Balardi y Alex Bisogno para promover los servicios del establecimiento.

El encuentro coincidió con la publicación de una entrevista en la revista TVNotas, en la que participaron la madre del cantante, sus hermanos Ariadna y René, y su sobrina Nabila.

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Doña Elvia Celia habló sobre las complicaciones que enfrenta debido a la diabetes. Explicó que recientemente fue atendida de urgencia en el ISSSTE, donde le amputaron uno de sus dedos.

De acuerdo con la familia, René se ha encargado de asistirla en su aseo personal, realizarle curaciones, proporcionarle alimentos y medicamentos, además de acompañarla a las consultas médicas.

También indicaron que la vivienda donde habitan dificulta sus traslados, ya que se encuentra en el segundo piso de un edificio y la habitación de la señora está en la planta alta del domicilio.

Ante esa situación, solicitaron a Charly López ayuda para conseguir una vivienda de una sola planta y contratar a una enfermera que apoye a René en los cuidados.

La familia explicó que el distanciamiento con el cantante comenzó durante la pandemia de 2020, después de una serie de diferencias personales y económicas relacionadas con la administración de un negocio. Estas versiones no han sido confirmadas de manera independiente.

En declaraciones a "Venga la Alegría", López dijo que no estaba enterado de la amputación porque mantiene bloqueados los números telefónicos de sus hermanos. Sin embargo, negó haberse desentendido de su madre.

"No lo sabía porque los tengo bloqueados. A ella sí, con gusto lo voy a hacer y voy a hacer la llamada. Pase lo que pase, no deja de ser mi madre", expresó.

El cantante sostuvo que durante años apoyó económicamente a su familia, pero decidió marcar límites porque, según dijo, las solicitudes de ayuda eran constantes.

Charly López pidió a sus familiares buscarlo directamente y no comunicarse con él mediante entrevistas o intermediarios. Agregó que, aunque bloqueó sus números telefónicos, conocen su domicilio.