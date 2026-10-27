Laura Bozzo sigue en terapia intensiva

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Laura Bozzo lleva 12 días hospitalizada tras una complicación intestinal que requirió cirugía de emergencia. El 13 de octubre, la presentadora fue operada por una úlcera duodenal perforada en Acapulco. Sin embargo, su estado empeoró por complicaciones como neumonía y sepsis, lo que llevó a su traslado en ambulancia a un hospital en la Ciudad de México, donde actualmente está en cuidados intensivos.

Según informes del programa "Hoy", Bozzo ha mostrado un leve avance en su estado de salud, aunque la neumonía persiste. La conductora Martha Figueroa, quien ofreció actualizaciones sobre la situación de Bozzo, indicó que, a pesar de la mejoría muy sutil, la situación sigue siendo delicada. "Se cumplen 12 días desde su traslado a la Ciudad de México y, aunque hay un ligero progreso, la neumonía continúa", comentó Figueroa.

En cuanto a su estado vital, la frecuencia cardiaca de Bozzo ha sido reportada como estable y, hasta ahora, no ha sido necesario recurrir a la intubación nuevamente. La situación de la conductora ha generado preocupación entre sus seguidores y familiares, quienes han expresado su apoyo mediante diferentes medios.

Cristian Zuárez, expareja de la presentadora, ha estado en contacto con la familia y ha manifestado su deseo de que Bozzo se recupere pronto. "Estoy al tanto desde el primer momento, mantengo comunicación constante con la familia, con Alejandra", afirmó el cantante en una entrevista con "Desvelados" de América TV. También hizo un llamado al público para que se unan en una cadena de oraciones por la pronta recuperación de Bozzo, ante la difícil situación que enfrenta.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El estado de salud de Laura Bozzo ha captado la atención de la opinión pública, evidenciando la preocupación que genera su situación médica. Las actualizaciones sobre su progreso continúan siendo monitoreadas, mientras sus seguidores esperan noticias positivas acerca de su recuperación.