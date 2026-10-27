Benigni, 74 años de cine contra la guerra

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El actor y director italiano Roberto Benigni celebra su 74 cumpleaños el 27 de octubre. Reconocido por su trabajo cinematográfico, ha abordado en sus películas el sufrimiento del pueblo judío italiano durante el Holocausto, especialmente en el contexto de la ocupación nazi en Italia. Uno de sus papeles más memorables es el de Guido Orefice en "La vida es bella" (1997), un filme que también dirigió y que ofrece una visión del impacto de la llegada de los nazis a Roma en 1943.

Además de esta aclamada obra, Benigni exploró otro conflicto bélico en "El tigre y la nieve" (2005), una película ambientada en la guerra de Irak. Su filmografía ha sido objeto de elogios y se considera que sus obras han envejecido con dignidad, ya que abordan las repercusiones de la guerra de manera cuidadosa, evitando la ridiculización o trivialización de las tragedias vividas por las víctimas, tal como destaca la publicación "Italy Segreta".

Recientemente, en una aparición en el programa italiano de entrevistas "Che tempo che fa", Benigni compartió su perspectiva sobre los conflictos bélicos contemporáneos, donde las víctimas suelen ser personas inocentes. Aunque el actor sostiene que la situación actual no puede compararse con las guerras mundiales del pasado, considera que el término guerra debería tener un uso restringido.

Benigni expresó que vive en un "mundo terrible", no necesariamente peor que el de épocas anteriores, insistiendo en la importancia de hablar sobre el amor en lugar de la guerra. "Cuando el amor regresa, te es devuelto; si el mundo es feo, nosotros también lo somos", comentó. También subrayó que la guerra no debería humanizarse, sino abolirse, argumentando que en la Constitución italiana se repudia la guerra y que esta disposición debería estar presente en todas las constituciones a nivel mundial.

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El impacto de las afirmaciones de Benigni resuena en un contexto global donde los conflictos bélicos continúan afectando a innumerables personas, recordando la relevancia de su obra y su compromiso con la paz.