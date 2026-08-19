María Karunna se suma a "La Granja VIP 2"

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CIUDAD DE MÉXICO, agosto 19 (EL UNIVERSAL).- María Karunna, integrante de la agrupación Caló, se convirtió en la octava participante confirmada de "La Granja VIP 2".

Su participación fue anunciada este miércoles durante la emisión de "Venga la Alegría". La intérprete de "La colegiala" se mostró entusiasmada porque será la primera vez que participe en un reality show.

"Yo nunca he estado en un reality, menos en una casa en la que a varias de las personas no las conozco. A algunas sí. Sí me da nervio, pero acepté el reto por hacer algo distinto, para vivir la experiencia", expresó.

Karunna, quien se define como defensora de los animales y partidaria de la convivencia pacífica, espera que su presencia demuestre que el público también puede interesarse en contenidos que no estén centrados en pleitos y controversias.

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La cantante consideró que su personalidad amistosa podría contribuir a reducir los conflictos entre los concursantes. También señaló que uno de los principales motivos para aceptar fue la posibilidad de convivir con animales.

"Es un reto conmigo misma. Creo que me va a ir bien porque soy una persona pacífica, amistosa; me encantan las relaciones y la gente. Amo a los animales. Soy defensora de los gatos, de los perros y de los caballos", indicó.

Aunque está consciente de que deberá realizar tareas que exigirán esfuerzo físico y mental, la cantante y bailarina aseguró que no teme enfrentarse a las condiciones de la competencia.

"Quiero pensar que va a ser cansado, que estaré bajo el sol y me va a tocar limpiar. Lo sé, pero es un desafío muy bueno, que me hará salir de ahí más grande de espíritu y de corazón", afirmó.

La intérprete de "El cubo" y "Formas de amor" también manifestó su entusiasmo por convivir con Kenny Avilés e Ivonne Montero, otras de las participantes confirmadas, con quienes espera formar alianzas.