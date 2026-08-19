"Quiero ver sangre" lleva la lucha libre fronteriza al cine

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CIUDAD DE MÉXICO, agosto 19 (EL UNIVERSAL).- La frontera entre México y Estados Unidos no solamente está marcada por historias de violencia y tristeza. Bajo esa premisa, el documental "Quiero ver sangre" explora la tradición de la lucha libre en la región de los dos Laredos.

Dirigida por Ramiro Medina Flores, la película obtuvo el premio a Mejor Película en el festival Cine al Margen y se prepara para participar en encuentros cinematográficos de Chihuahua y San Luis Potosí, mientras busca llegar a las salas comerciales.

El documental incluye testimonios de figuras del pancracio como Sangre Chicana y Tritón, además de otras voces relacionadas con la lucha libre fronteriza.

Medina Flores explicó que el proyecto nació de su vínculo personal con esa región y de su afición por el cine y la lucha libre desde la infancia.

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"Soy originario de la frontera de los dos Laredos y justo está ubicada la historia en esa región, que tiene una resonancia muy particular y cosas potentes como la lucha libre, que me tocó ver desde los tres años", comentó.

El realizador señaló que su objetivo es dar visibilidad a historias fronterizas distintas de las representaciones que tradicionalmente predominan en el cine.

"Las dos son artes y expresiones humanas que siempre me han maravillado. Desde hace años dejé de vivir ahí y ahora busco generar historias para darle visibilidad a la frontera más allá de lo que se piensa y se ve tradicionalmente", agregó.

"Quiero ver sangre" es una producción independiente y autogestiva realizada por un equipo de aproximadamente 10 personas. El rodaje comenzó en 2015 y la película, producida bajo el sello de We Are Not Zombies Films, fue concluida una década después.

La cinta se incorpora a una nueva etapa de producciones relacionadas con la lucha libre, junto con la película de ficción "El Halcón", protagonizada por Iais Guerrero, y el documental "Demonios en el ring", actualmente en posproducción.

De acuerdo con el libro "¡Quiero ver sangre! Historia ilustrada del cine de luchadores", realizado por José Xavier Navar, Rafael Aviña y el propio Medina Flores, la cinematografía nacional acumula más de 200 producciones relacionadas con luchadores desde 1938.

El director definió su película como un retrato coral construido a partir de numerosas voces y consideró que existe un renacimiento del interés artístico y cinematográfico por la lucha libre.