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Layda Sansores dedica corrido a "Alito" Moreno

La gobernadora de Campeche se burló de la denuncia presentada por el dirigente del PRI ante autoridades estadounidenses

Por El Universal

Agosto 19, 2026 02:29 p.m.
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      CIUDAD DE MÉXICO, agosto 19 (EL UNIVERSAL).- La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, dedicó al dirigente nacional del PRI, Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas, un corrido titulado "Se fue Alejandro al gabacho".

      La canción fue interpretada durante la emisión del programa semanal "Martes del Jaguar", poco antes de que la mandataria estatal concluyera la transmisión.

      "Con amor, se lo vamos a dedicar", expresó Sansores antes de la presentación musical.

      Acompañado con guitarras y acordeones, el corrido se burló del viaje de Moreno Cárdenas a Estados Unidos y de la denuncia presentada por el senador ante autoridades de ese país. La letra también hizo referencia a las acusaciones por peculado que enfrenta el político priista y lo señaló por supuestamente "vender la patria".

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      Moreno Cárdenas informó que el pasado 10 de agosto presentó una denuncia ante el Departamento de Estado de Estados Unidos, en la cual acusó presunta censura y persecución política en México.

      El dirigente priista señaló directamente a tres consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) por la prohibición de referirse a Morena como un "narcopartido".

      Sansores, adversaria política de Moreno Cárdenas, utilizó nuevamente su programa para criticar al senador y cuestionar sus acciones ante autoridades estadounidenses.

      Al finalizar la interpretación, la gobernadora afirmó de manera irónica que el dirigente priista estaría contento y agradecido por una canción que, según ella, "dice una verdad".

      "Él hoy quiere hacerse el perseguido político. Nosotros seguiremos trabajando hasta el final. Ahora sí que hasta no verte, Jesús mío; ya estamos en otras investigaciones", declaró.

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