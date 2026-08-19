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Detienen a nueve presuntos integrantes del CJNG en Michoacán

Entre las personas capturadas están la hija y la pareja de "Tío Lako"; aseguraron 64 vehículos, armas, explosivos y droga

Por El Universal

Agosto 19, 2026 02:30 p.m.
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Detienen a nueve presuntos integrantes del CJNG en Michoacán
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      Elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional (GN) detuvieron en distintos municipios de Michoacán a nueve presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

      Entre las personas capturadas se encuentran Marisol "N" y Lourdes "N", identificadas por las autoridades como hija y pareja sentimental, respectivamente, de Heraclio "N", alias "Tío Lako".

      De acuerdo con la información oficial, "Tío Lako" es considerado jefe regional del CJNG en Michoacán y Jalisco. También se le atribuye haber ordenado las agresiones contra elementos de la Guardia Nacional registradas el 22 de febrero de 2026, después del operativo en el que fue ultimado "El Mencho".

      Durante las acciones, las fuerzas federales aseguraron dos inmuebles64 vehículos, uno de ellos blindado, además de una ametralladora calibre .50 y cuatro ametralladoras Minimi calibre 5.56 milímetros.

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      También fueron decomisadas nueve armas largas, un arma corta, dos aditamentos lanzagranadas, cartuchos y cargadores de diferentes calibres, droga, ocho artefactos explosivos improvisados, siete motocicletas, un dron y equipo táctico.

      La Secretaría de la Defensa Nacional informó que, después de las detenciones, se registraron interrupciones en diversas vías de comunicación de Michoacán.

      Ante esa situación, autoridades civiles y militares activaron el Plan Antibloqueo para restablecer y garantizar el libre tránsito en la entidad.

      Los nueve detenidos fueron trasladados en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana a la Ciudad de México y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

      La autoridad ministerial continuará con las investigaciones y los peritajes correspondientes para determinar la situación jurídica de las personas capturadas.

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