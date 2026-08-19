Azcárraga Jean quiere una pelea del "Canelo" en el Estadio Banorte

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CIUDAD DE MÉXICO, agosto 19 (EL UNIVERSAL).- Después de la renovación realizada con motivo del Mundial de 2026, Emilio Azcárraga Jean busca que el Estadio Banorte, anteriormente llamado Estadio Azteca, sea utilizado para actividades deportivas más allá del futbol.

Entre las posibilidades planteadas por el empresario se encuentra organizar una pelea de boxeo con Saúl "Canelo" Álvarez, además de competencias de otras disciplinas, como tiro con arco.

"Ahí hay una oportunidad. Le haré un llamado al ´Canelo´. Valdría la pena hacer una de las peleas que tiene; gran boxeador, gran deportista mexicano", declaró Azcárraga Jean en una entrevista para TUDN.

El directivo recordó que el inmueble ya recibió una pelea de Julio César Chávez, por lo que consideró viable repetir una función de boxeo con una de las principales figuras mexicanas de ese deporte.

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"Ya lo hicimos con Julio César. Vale la pena por todo esto que sucedió en el Mundial de 2026. Por eso creo que no hay que dejarlo ahí", agregó.

Antes de la Copa del Mundo, el estadio recibió una inversión para realizar las modificaciones requeridas por la FIFA. Tras la celebración del torneo, Azcárraga Jean pretende aprovechar el recinto con encuentros deportivos y espectáculos de distinta naturaleza.

El presidente de Grupo Ollamani señaló que el inmueble debe conservar su carácter como referente del futbol, pero también convertirse en un espacio para otras disciplinas.

"Vale la pena pensar que, aparte de ser la catedral del futbol, puede ser un bastión del deporte. Hay cosas que se pueden hacer y otras que no, pero siento que existe la oportunidad de que no se quede sólo en futbol", afirmó.

Azcárraga Jean añadió que el proyecto tampoco debe limitarse a la realización de conciertos y llamó a explorar todas las posibilidades para aprovechar el estadio.