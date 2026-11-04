Chris Rock reflexiona sobre fama, salud mental y su matrimonio

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Chris Rock reconoció que no fue un buen esposo durante su matrimonio con Malaak Compton-Rock, una etapa de su vida en la que, según confesó, tenía un consumo excesivo de pornografía que terminó afectando su relación, el comediante habló de sus errores personales y de cómo ha cambiado con los años durante una entrevista para la edición "Hombres del Año 2026" de la revista GQ.

"No fui un buen esposo. Veía mucha pornografía. Ya no veo pornografía. No he visto pornografía en cinco o seis años", admitió el actor, quien estuvo casado con Malaak durante casi 20 años.

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Chris no profundizó en si ese hábito fue el principal motivo del deterioro de su matrimonio, pero reconoció que no se siente orgulloso de aquella versión de sí mismo. Incluso comparó su proceso de transformación con el de un personaje de Marvel que debe aprender a dejar atrás el egoísmo para descubrir quién es realmente.El comediante también habló sobre el impacto que tuvo en su vida el diagnóstico de trastorno de aprendizaje no verbal, una condición que, explicó, le permitió mirar de otra manera algunas de sus actitudes y reconocer comportamientos que antes no identificaba como insensibles.En la conversación, Rock reflexionó sobre la relación entre la fama y la salud mental, y cómo durante mucho tiempo utilizó su condición de celebridad para justificar dificultades personales."Enfermedad mental y fama... es una combinación extraña, porque crees que la gente reacciona de cierta manera por la fama. Porque es algo raro que no se puede cuantificar. Así que solía culpar a la fama de todo", explicó.Aunque el humor sigue siendo parte de su manera de contar las experiencias, esta vez el actor mostró una faceta más vulnerable al hablar de los errores que cometió en su vida privada y de las lecciones que ha aprendido.¿Quién es Malaak Compton-Rock, la exesposa de Chris Rock?Malaak Compton-Rock es una filántropa, activista y escritora estadounidense que mantuvo un matrimonio de casi dos décadas con el comediante, la pareja se casó el 23 de noviembre de 1996 y anunció su separación a finales de 2014; el divorcio quedó formalizado en agosto de 2016.A diferencia de su entonces esposo, Malaak mantuvo durante años un perfil más discreto, concentrada en su familia y en sus actividades humanitarias, es fundadora de styleWorks, una organización sin fines de lucro que ayuda a mujeres que buscan incorporarse al mercado laboral después de recibir asistencia pública, mediante servicios gratuitos de imagen, vestimenta y arreglo personal.También ha participado en proyectos de apoyo a niñas en situación vulnerable en Sudáfrica y colaboró con el Fondo de Estados Unidos para UNICEF, donde impulsó el área de relaciones con celebridades y eventos especiales.Malaak y Chris tuvieron dos hijas, Lola Simone, nacida en 2002, y Zahra Savannah, nacida en 2004; en 2008, la familia también adoptó a Ntombi, una niña originaria de Sudáfrica.Tras el divorcio, ambos continuaron sus vidas por separado; ahora, con sus declaraciones, Chris Rock vuelve a mirar públicamente aquella etapa y reconoce que algunas de sus decisiones y comportamientos contribuyeron a que no fuera el compañero que debió ser.