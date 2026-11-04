La vez que Inés Gómez Mont le pidió matrimonio a Tom Brady

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El reciente arresto de Inés Gómez Mont llevó a la prensa internacional a recordar uno de los episodios más peculiares de su trayectoria como conductora: la propuesta de matrimonio que le hizo a Tom Brady antes del Super Bowl de 2008.

La exconductora fue detenida el pasado 30 de octubre, en Miami, por autoridades migratorias de Estados Unidos. Es buscada en México por presunto fraude, lavado de dinero, delincuencia organizada, entre otros delitos que ella ha negado.

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Ahora, fue el medio estadounidense "Page Six" quien revivió la anécdota, pues al publicar su arresto la llamó como "la presentadora que le propuso matrimonio a Brady".El episodio ocurrió el 29 de enero de 2008, durante el día de medios del Super Bowl. En aquella ocasión, Gómez Mont viajó hasta Arizona para cubrir las actividades previas al partido entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Gigantes de Nueva York.Lo que nadie se esperaba es que, con tal de llamar la atención de Brady, la entonces conductora apareciera con un vestido de novia, velo y un ramo en las manos.Cuando el líder de los Patriotas la vio entre los reporteros, le concedió la palabra y, en lugar de cuestionarlo sobre el encuentro, Inés lo sorprendió con una declaración de amor:"Estoy enamorada de ti. ¿Te casarías conmigo, por favor?", le dijo al deportista.Brady, que en ese momento estaba casado con la modelo Gisele Bündchen, tomó la ocurrencia con humor, pero la rechazó."Soy un hombre de una sola mujer", dijo entre risas, "Pero eres hermosa y cualquier hombre que tenga la oportunidad de casarse contigo sería afortunado", agregó.La escena se volvió viral en las redes sociales, y se convirtió en uno de los momentos más recordados (y criticados) de aquella cobertura, además de que puso a Gómez Mont en ojo internacional.Años después, la propia conductora reconoció que aquella propuesta no había sido improvisada y que fue su hermano quien, en una reunión familiar, le sugirió la idea."Mi hermano me dice: ´¿Por qué no te vistes de novia y le pides matrimonio como a los jugadores ahí en el cotorreo?´", recordó la mexicana en una entrevista para el programa "Out of the Box".La repercusión fue tal que, según relató, la NFL le asignó personal de seguridad para acompañarla durante el evento, debido a que los aficionados comenzaron a reconocerla y la llamaban "la novia de Tom Brady".Además, en 2015, la agencia Associated Press la incluyó entre los momentos más insólitos de la historia del Media Day del Super Bowl.