"Alito" Moreno denuncia a Taddei ante la FGR

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El senador y dirigente del PRI, Alejandro Moreno, presentó este miércoles una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei, por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, uso indebido de atribuciones y asociación delictuosa.

En rueda de prensa acompañado de senadores del PRI, presentó copia de la denuncia y anunció que realizará una gira al extranjero para denunciar ante organismos internacionales como la OEA y la ONU lo que está ocurriendo en el Instituto Nacional Electoral y cómo estarían fraguando un fraude electoral en 2027 y 2030.

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"Morena es Guadalupe Taddei, si algo representa Guadalupe Taddei es a Morena. Ya se acuerdan ustedes del Comité Técnico en la Cámara que era de ellos, ellos la impusieron, ellos la pusieron y ellos impulsaron las reformas para darle todos los poderes plenipotenciarios para que pudiera hacer toda la entramada de corrupción y la cloaca que hay en el Instituto Nacional Electoral y es responsabilidad de Morena", dijo.Indicó que en la denuncia ante la FGR se anexa la información, videos y audios de diversos medios de comunicación que han expuesto el saqueo en el INE, la asignación de contratos "y cómo pretendían apoderarse de todos los órganos en el país y obviamente preparar y estar estructurando el gran fraude electoral rumbo al 2027"."Aquí está la denuncia, les daremos la copia, se hizo en la FGR porque ahí están los funcionarios públicos involucrados, señalados e imputados y los representantes legales de las empresas que participaron en todo este esquema de saqueo, de robo, de asignación de contratos y de querer apoderarse de los organismos locales electorales en prácticamente todo el territorio nacional", agregó.-----"Alito" Moreno alista denuncia internacionalMoreno dijo que esa denuncia ya la envió a través de las relaciones parlamentarias que tenemos para darlo a conocer en más de 150 parlamentos en el mundo y a través de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe."Estaremos en la denuncia internacional en la OEA, iremos a la ONU y a todos los organismos multilaterales. ¿Por qué? Porque esto evidencia y deja claro lo que hemos venido denunciando desde el PRI desde hace años, es el Estado mexicano, desde que estaba el cínico y corrupto de López Obrador haciendo un entramado para controlar los órganos jurisdiccionales y electorales"."Esto confirma ya con el gobierno cínico y corrupto de Morena cómo querer ganar las elecciones del 2027 y posteriormente las del 2030. Tenemos que denunciarlo a nivel internacional. Entonces haremos una gira internacional", concluyó.ale.com/attorney/crisanta-guerra-lozano-1632365/