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Toma de la CEDH provoca suspensión de términos legales

La medida afecta solo oficinas centrales, mientras oficinas regionales operan normal.

Por Rubén Pacheco

Noviembre 04, 2026 01:24 p.m.
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Toma de la CEDH provoca suspensión de términos legales
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      A causa de las manifestaciones y toma de instalaciones para la destitución de Giovanna Itzel Argüelles Moreno, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), el organismo anunció la suspensión del cómputo de términos y plazos legales correspondientes a los procedimientos y trámites que se sustancian.

      Mediante un acuerdo, justificó que la aplicación de la medida administrativa, derivado a lo que definió como "circunstancias extraordinarias de fuerza mayor, ajenas a la voluntad" de la CEDH.

      Refirió que la cancelación permanecerá vigente hasta que existan las condiciones necesarias para restablecer el acceso ordinario a las oficinas centrales.

      Matizó que la modificación no impedirá la recepción y atención de quejas y denuncias por violaciones graves de derechos humanos, ni la intervención en asuntos que, por su naturaleza urgente, requieran atención inmediata.

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      Subrayó las Visitadurías Generales y oficinas regionales ubicadas fuera de la capital potosina continuarán desarrollando sus actividades de manera habitual, es decir, no será aplicable dicho acuerdo.

      "Las medidas establecidas en el presente acuerdo tendrán carácter extraordinario y temporal, y permanecerán sujetas a las condiciones que prevalezcan respecto del acceso a las oficinas centrales y al desarrollo ordinario de las actividades", concluyó.

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