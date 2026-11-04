Parque lineal en Río Paisanos, sin fecha de inicio

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El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, no precisó cuándo comenzará la construcción del parque lineal en el Río Paisanos, proyecto que ha mencionado desde hace más de tres años y que todavía se encuentra en etapa de trabajo y análisis.

Aunque aseguró que las obras podrían iniciar antes de que termine 2026, no ofreció una fecha ni detalles sobre su ejecución.

Cuestionado sobre la persistencia de descargas de desechos y el abandono de animales en este afluente, el edil señaló que se trata de un problema que requiere la intervención de varias dependencias.

Afirmó que Interapas mantiene trabajos en la zona, aunque reconoció que parte de la contaminación se origina porque habitantes abren los drenajes y utilizan el río para deshacerse de sus residuos.

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Galindo Ceballos aseguró que se han aplicado sanciones contra quienes realizan estas prácticas y advirtió que continuarán los procedimientos; sin embargo no detalló la cantidad de sanciones aplicadas. También admitió que, aunque en la mayoría de los casos existen drenajes, algunas personas optan por descargar sus desechos directamente en el cauce.

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El proyecto del parque lineal comenzó a plantearse desde finales de 2019 por parte de colectivos ciudadanos. Posteriormente, en julio de 2023, el propio alcalde retomó la propuesta durante una jornada del programa Domingo de Pilas, cuando habló de intervenir el espacio para su recuperación.

No obstante, a finales de 2025 la Dirección de Obras Públicas todavía analizaba la viabilidad de la intervención.