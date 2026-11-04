Colectivo feminista se suma a búsqueda de presunto feminicida

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El feminicidio de Christian Ziboney "N", de 34 años de edad, elemento de la Guardia Nacional, activo al colectivo feminista "Orquídeas Moradas" del municipio de Escuinapa, de donde era originaria la víctima, en promover entre la ciudadanía su ayuda para localizar al presunto homicida.

Las activistas de género pidieron a la población divulgar por todos los medios la ficha de búsqueda de Erik Gustavo "N", considerado como el presunto responsable de la muerte de la mujer, cuyo cuerpo desnudo con signos de violencia fue encontrado en un edificio de departamentos, en el fraccionamiento Alturas del Sur en Culiacán.

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Dado que Christian Ziboney "N", elemento activo de la Guardia Nacional, era originaria de la comunidad de Teacapan, en el municipio de Escuinapa, el colectivo feminista, se unió a la búsqueda del presunto feminicida, cuya ficha de localización emitió la Secretaría de la Defensa Nacional por ser un miembro activo.A través de las redes sociales este colectivo pidió a la población en general su colaboración para aportar datos sobre su posible localización para que las autoridades militares o judiciales que lo buscan en relación a la muerte de su pareja sentimental puede detenerlo.-----Los hechosEl lunes pasado, la mujer que fue encontrada muerta, en un departamento del Fraccionamiento Alturas del Sur, en Culiacán, con huellas de golpes y presuntamente por asfixia por estrangulación, fue identificada como Christian Ziboney "N", de 34 años de edad, elemento activo de la Guardia Nacional.Se presume que el presunto feminicida es su pareja sentimental de nombre, Erik Gustavo "N", de 29 años de edad, miembro de la Secretaría de la Defensa Nacional, el cual es buscado por las autoridades militares y de la Fiscalía General del Estado.Los datos que se conocen, es que las autoridades de seguridad acudieron la mañana de este domingo a un edificio de tres pisos, ubicado por la calle Cima del Cesar, del fraccionamiento Alturas del Sur, ante el reporte de problemas de violencia intrafamiliar en uno de los departamentos.Al acudir al lugar, los elementos de los cuerpos policiacos localizaron el cuerpo del elemento de la Guardia Nacional tirado en el piso, desnuda sin signos vitales, por lo que avisaron del feminicidio a la Fiscalía general del Estado y recabaron datos y testimonios entre vecinos.Se conoce que la Secretaría de la Defensa Nacional emitió una ficha de búsqueda de la pareja sentimental de la víctima, de nombre, Erik Gustavo "N", de 29 años de edad, con una estatura de un metro 75 centímetros, con un peso de 84 kilos de tez morena y complexión robusta.