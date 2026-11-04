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Nacional

Higinio Martínez reprende a Gerardo Fernández Noroña en Senado

Higinio Martínez aclaró que no negó el uso de la palabra y cerró el diferendo en la sesión.

Por El Universal

Noviembre 04, 2026 02:09 p.m.
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Higinio Martínez reprende a Gerardo Fernández Noroña en Senado
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      CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 3 (EL UNIVERSAL).- El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, le reclamó al presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Higinio Martínez, por no darle la palabra en la sesión pasada para defenderse de las "amenazas" que recibió por parte de la senadora del PRI, Carolina Viggiano, quien le pidió que cuando se refiera a ella desde tribuna, "tenga los huevos" para mencionarla.

      Reclamo de Fernández Noroña y respuesta de Higinio Martínez

      Ante el reclamo, Martínez, quien de igual forma es legislador de Movimiento de Regeneración Nacional, le respondió que trata de entender "desde hace muchos años su forma de ser, y me cuesta".

      Recordó que desde que se conocen, hace 30 años, le cuesta trabajo entenderlo, "pero hago el esfuerzo y siempre lo he hecho".

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      Le dijo que no es responsable de lo que diga cada senador y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le impide reconvenir a cualquier legislador. "Yo no me acuerdo de los dichos de usted ni de la señora Viggiano".

      "Yo no le negué el derecho de usar la palabra. Usted intervino. Yo entendí que no había una alusión personal a usted, como lo reconoce ahorita. No hay en el Reglamento del Senado eso que usted llama ´alusiones implícitas´, pero al final usted tuvo el uso de la palabra", le subrayó.

      Denuncias y cierre del diferendo en el Senado

      Fernández Noroña también denunció las "amenazas" del senador del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, en declaraciones a los medios de comunicación, a lo que Higinio Martínez le aclaró que los dichos de cualquier legislador en los medios son responsabilidad de quien los emite, por lo que el presidente del Senado dio por concluido el diferendo.

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