Karol G, Corona Capital y Garbage, entre los conciertos imperdibles

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Bailar al ritmo de "La Bichota" y ver el regreso a México de The Strokes son algunas de las experiencias que los amantes de la música podrán vivir durante el mes de noviembre.

Durante las próximas semanas, los escenarios más importantes de la capital mexicana se preparan para recibir algunas de grandes figuras del pop, el rock, la balada romántica y el reggaetón; además de ser testigos de los festivales más esperados.

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Estos son algunos de los espectáculos que no puedes perderte:Aitana. Si has cantado a todo volumen "Superestrella", sería un error perderte el show de la artista española. Esta será la tercera vez que la cantante viste el país, ahora como parte de su "Cuarto Azul World Tour".Cabe destacar que aún hay boletos disponibles, pero en zonas limitadas.¿Cuándo y dónde?: 5, 6 y 7 de noviembre. Auditorio Nacional.Morat. Tras abarrotar el Estadio GNP Seguros, la banda colombiana regresa con una serie de presentaciones en las que sus seguidores podrán corear canciones como "Cómo te atreves", "Besos en guerra" y "No se va".Algunas fechas reportan poca disponibilidad, pero todavía puedes alcanzar boletos.¿Cuándo y dónde?: 6, 7, 8, 13, 14, 15 y 17 de noviembre. Palacio de los Deportes.Karol G. La llamada "Bichota" no necesita presentación. Es una de las figuras más importantes en la música urbana y tras casi tres años de ausencia regresa a los escenarios mexicanos para llevar a sus fans a viajar por el mundo a través de sus canciones.Por desgracia los boletos están agotados desde hace meses.¿Cuándo y dónde?: 13, 14 y 15 de noviembre. Estadio GNP Seguros.Ricardo Montaner. Con cuatro décadas de trayectoria, el artista venezolano es una de las voces más emblemáticas de la música romántica. Bajo el nombre El último regreso, el intérprete ofrecerá una noche para recordar éxitos como "La cima del cielo", "Me va a extrañar" y "Será".¿Cuándo y dónde? 10 de noviembre, 20:30 horas. Auditorio Nacional.Soda Stereo. Por segunda vez, la banda argentina trae su gira "Ecos" al país. Esta experiencia ha hecho que sus fans puedan reencontrarse con Gustavo Cerati, gracias a la tecnología que usa para "revivirlo" en el escenario.¿Cuándo y dónde?: 23 de noviembre. Palacio de los Deportes. Aún hay boletos disponibles.KATSEYE. La banda femenina regresa por segunda vez a México, esta vez como parte de su The Wildworld Tour. El grupo llegará con una propuesta que mezcla pop, coreografías y una estética visual inspirada en el fenómeno global del K-pop.¿Cuándo y dónde? 27 y 28 de noviembre. Palacio de los Deportes.Corona Capital 2026. En su edición número 16, el festival reunirá a figuras de distintas generaciones del rock y la música alternativa como Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes, quienes encabezan el cartel.Para quienes quieran ir, aún hay boletos disponibles con precios que van desde los 4 mil hasta los 6 mil pesos.¿Cuándo y dónde?: 20, 21 y 22 de noviembre. Autódromo Hermanos Rodríguez.Coca-Cola Flow Fest 2026. Los fans del perreo también tendrán su momento. El festival de reggaetón, trap y música urbana pondrá a bailar a toda la ciudad gracias a las presentaciones de Yandel, Manuel Turizo, Anuel AA y Farruko; entre otros.¿Cuándo y dónde?: 28 y 29 de noviembre. Autódromo Hermanos Rodríguez.Garbage. La agrupación encabezada por Shirley Manson ofrecerá un concierto masivo en el corazón de la capital. Será una oportunidad única para escuchar en vivo, y completamente gratis, clásicos del rock como "Only Happy When It Rains", "Paranoid" y "Stupid Girl".¿Cuándo y dónde?: Sábado 14 de noviembre. Zócalo de la Ciudad de México.Babasónicos. Si hablamos del rock en español, tenemos que hablar de esta banda argentina. Tras una año de ausencia, regresan a los escenarios mexicanos con un show que combinará sus clásicos como "Carismático" e "Irresponsables", con canciones de CUERPOS, Vol. 1, su disco más reciente.¿Cuándo y dónde?: 25 de noviembre. Palacio de los Deportes.Alejandra Guzmán. La llamada Reina del Rock mexicano llegará con Los Que Nos Quedamos Tour, un espectáculo que recupera los temas más representativos de su trayectoria, entre ellos "Eternamente bella", "Hacer el amor con otro" y "Mírala, míralo".¿Cuándo y dónde?: Viernes 27 de noviembre. Arena CDMX.Mägo de Oz. El metal español resonará como nunca con "La noche de las brujas", una gira en la que la banda hará un recorrido por varios de sus éxitos. Tras casi dos años de ausencia, se reencontrarán con sus fans mexicanos en una noche que promete y mucho.¿Cuándo y dónde?: 15 de noviembre. Arena CDMX.