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El catálogo de las plataformas de streaming ofrece nuevas historias para quienes buscan algo que ver entre el drama histórico, el suspenso, la fantasía y las producciones biográficas.

Estrenos destacados en Netflix

Para quienes disfrutan de los dramas históricos, La Emperatriz, en su tercera temporada, retoma la vida de Isabel de Baviera, quien debe enfrentar las tensiones de su matrimonio y las intrigas políticas que rodean a la corte imperial. La serie combina conflictos personales con una reconstrucción de la Europa del siglo XIX.

En el terreno del suspenso se encuentra Los Altruistas, una historia sobre un grupo de jóvenes que alcanza la riqueza a partir de un proyecto idealista, pero cuya relación comienza a fracturarse entre ambiciones y engaños. Otra opción es Gordon, serie argentina inspirada en la historia de Aníbal Gordon, personaje vinculado con la violencia política de ese país durante la década de 1970.

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Para quienes prefieren las historias relacionadas con la música, Heartland, protagonizada por Jessica Chastain, sigue a una antigua estrella de la música country que regresa a Nashville para investigar la desaparición de su sobrina, una joven cantante. También destaca Bienvenidos a El Bulli, producción biográfica sobre el chef Ferran Adrià y la trayectoria del restaurante que marcó una etapa en la gastronomía internacional.

Producciones en Prime Video y Apple TV

La fantasía tiene un lugar en las recomendaciones con la tercera temporada de El señor de los anillos: Los anillos de poder, que continúa la historia de la Tierra Media y los planes de Sauron para extender su dominio. La producción recupera personajes y conflictos del universo creado por J. R. R. Tolkien.

En contraste, Madden se acerca al mundo del deporte a través de la vida de John Madden, entrenador de futbol americano que alcanzó reconocimiento en la NFL y cuya influencia llegó también a los videojuegos deportivos. La película reúne a Nicolas Cage y Christian Bale en una historia sobre su trayectoria y legado.

Por otra parte, Perfectos Mentirosos, adaptación de la novela de Alex Mírez, presenta una historia juvenil de secretos y relaciones de poder. La trama sigue a una estudiante que llega a una universidad y conoce a los hermanos Cash, integrantes de una familia adinerada cuya imagen esconde varios conflictos.

El suspenso y los robos de alto riesgo son el eje de 12 12 12, serie protagonizada por Anthony Mackie y Jamie Dornan. La historia sigue la planeación de un asalto a una cámara acorazada en Zúrich, una operación que se desarrolla en tres etapas: 12 meses de preparación, 12 horas para ejecutar el robo y 12 días para escapar de las consecuencias. La trama combina acción, persecuciones y enfrentamientos entre sus protagonistas.

En un registro distinto se encuentra Siendo Heumann, película inspirada en la vida de Judy Heumann, activista estadounidense por los derechos de las personas con discapacidad. La producción recupera su participación en las movilizaciones de 1977 en Estados Unidos, cuando un grupo de activistas exigió al gobierno la aplicación de medidas para garantizar sus derechos.

Contenido en HBO Max

La segunda temporada de Ciudad de Dios: La lucha no para retoma las historias de los habitantes de una favela de Río de Janeiro. A través de disputas entre grupos, corrupción y conflictos sociales, la serie explora las condiciones de vida de una comunidad atravesada por la violencia y las desigualdades.

También hay propuestas para quienes se interesan por los relatos de suspenso, Infamia se suma a las opciones de la plataforma con una historia marcada por los conflictos y los secretos de sus personajes. También se encuentra Valentín: La muerte del gallo de oro, una producción documental que aborda un caso de interés criminal.