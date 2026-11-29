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La recta final de noviembre y el mes de diciembre traerán una amplia oferta de conciertos y espectáculos. En San Luis Potosí, la programación contempla presentaciones musicales, comedia, ballet y homenajes a figuras y agrupaciones internacionales.

Conciertos destacados y programación en San Luis Potosí

En San Luis Potosí, la agenda comenzará el 30 de noviembre con el concierto de Pimpinela en el Centro Cultural Universitario Bicentenario, como parte de su gira Leyendas. El 2 de diciembre coincidirán dos espectáculos: el rapero argentino Lit Killah llegará a Container Park 7B, en Villa de Pozos, mientras que el comediante Choy Ramos presentará Todos somos El Perra Madre en el Teatro de la Paz.

La programación continuará el 3 de diciembre con El Cascanueces, a cargo del Royal Ukrainian Ballet, en el Teatro de la Paz. Para el día 4, Ricardo O´Farrill ofrecerá una función de stand up en Cineteca Alameda. El 5 de diciembre habrá dos propuestas musicales: un homenaje sinfónico a The Beatles en el Teatro de la Paz y una presentación de Los Dandys y La Rondalla en Cineteca Alameda.

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Uno de los conciertos de mayor convocatoria del mes será el de Ricardo Arjona, quien llegará a la Arena Potosí el 7 de diciembre con su gira Lo que el seco no dijo. Más adelante, el 11 de diciembre, Foro Sombra recibirá Forever Michael, espectáculo dedicado a la música de Michael Jackson. El bolero tendrá presencia el día 12 con Carlos Cuevas en Cineteca Alameda, mientras que el 13 de diciembre se presentará un tributo a Creedence Clearwater Revival en el mismo recinto.

Para la segunda mitad del mes, La Lonja recibirá el 17 de diciembre dos conciertos del formato Candlelight: un tributo a Queen, a las 19:00 horas, y un programa de clásicos navideños, a las 21:00 horas.

Programación musical en otras ciudades del país

QUERÉTARO

El 2 de diciembre se presentará la agrupación noruega Kakkmaddafakka en Foro Arpa, mientras que el día 4 llegará Mägo de Oz al Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez. El 6 de diciembre, Morat ofrecerá su YEM World Tour en el Infield del Autódromo de Querétaro. La programación continuará el 15 de diciembre con Camila y el 16 con Siddhartha, ambos en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez.

MONTERREY

También tendrá una agenda con distintas propuestas musicales. El 2 de diciembre se realizará el festival I Love Dance en el Auditorio Banamex, con la participación de Vengaboys, Gala, Eiffel 65, 2 Unlimited, DJ Sash!, Crystal Waters y Whigfield. El día 3, Emjay llegará al Foro Tims.

El 5 de diciembre coincidirán las presentaciones de Edén Muñoz, con su espectáculo 360° en la Arena Monterrey, y Pesado en Domo Care. Para el 11 de diciembre están programados Jesse & Joy en la Arena Monterrey y Caifanes en el Auditorio Citibanamex, recinto donde la agrupación tendrá una segunda fecha el día 12. Esa misma noche, Alejandra Guzmán se presentará en la Arena Monterrey.

La actividad continuará el 15 y 16 de diciembre con dos conciertos de Mon Laferte en el Auditorio Citibanamex. El día 16 también llegará Grupo Frontera a la Arena Monterrey, donde tendrá otras dos presentaciones, los días 17 y 18 de diciembre.

GUADALAJARA

Kali Uchis abrirá la agenda del 2 de diciembre con una presentación en el Auditorio Telmex. Mientras que el 4 de diciembre Ana Torroja llegará al Teatro Diana con su espectáculo Se ha acabado el show.

La música alternativa tendrá presencia el 9 de diciembre con Gorillaz, que se presentará en el Coliseo GNP Seguros, en Zapopan, como parte de su The Mountain Tour. Por otra parte, Los Bukis ofrecerán su espectáculo La Despedida en el mismo recinto los días 18 y 19 de diciembre. La programación también contempla a La Cotorrisa con su Posada Tour 2026 el 18 de diciembre. En cuanto a Deep Purple, algunas carteleras anuncian una presentación para el 16 de diciembre en la Arena Guadalajara, aunque otras reportan un aplazamiento a 2027, por lo que la fecha permanece pendiente de confirmación.

CIUDAD DE MÉXICO

Estadio GNP Seguros

Bruno Mars llegará a la Ciudad de México con su gira The Romantic Tour, con cinco fechas programadas para los días 3, 4, 7, 8 y 11 de diciembre. Posteriormente, Maná ofrecerá dos conciertos, el 16 y 17 de diciembre, con un repertorio que reúne algunos de los temas más conocidos de su trayectoria. El cierre del mes estará a cargo de Panteón Rococó, que se presentará el 26 de diciembre como parte de las actividades por sus 30 años de carrera.

Pepsi Center

El 29 de noviembre, The Mars Volta llegará a este recinto, la agrupación estadounidense es reconocida por su propuesta de rock progresivo y experimental, además compartirá la cartelera con T3R Elemento el 19 de diciembre.

Auditorio Nacional

La programación comenzará el 1 de diciembre con Yuri, el día 3 será el turno de Emmanuel, con un espectáculo sinfónico, mientras que el 4 de diciembre David Bisbal llegará al recinto con una presentación programada en el mismo horario.

El 12 de diciembre, Silvana Estrada la cantante y compositora mexicana presentará un concierto que combina elementos del folk y la canción de autor.

Palacio de los Deportes

Gorillaz se presentará el 11 de diciembre, con un concierto encabezado por el músico británico Damon Albarn. Una semana después, el 18 de diciembre, División Minúscula llegará al recinto con una presentación dedicada a su trayectoria dentro del rock mexicano.

Arena CDMX

Humbe tendrá dos presentaciones consecutivas los días 3 y 4 de diciembre, ambas programadas a las 19:00 horas. El cantante mexicano llegará con su propuesta de pop contemporáneo. Para el 5 de diciembre, la agrupación Bronco ofrecerá un concierto, con un recorrido por su repertorio de música regional mexicana.