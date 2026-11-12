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Sobrina nieta de Frida Kahlo se reúne con Shirley Manson, de Garbage

La visita de la cantante escocesa destacó por su conexión con la familia Kahlo y su admiración por el legado cultural mexicano.

Por El Universal

Noviembre 12, 2026 02:10 p.m.
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Sobrina nieta de Frida Kahlo se reúne con Shirley Manson, de Garbage
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      Shirley Manson, la cantante de Garbage, ya está en México y, antes de que se presente, junto con la banda, en el Zócalo capitalino realizó la parada obligada al Museo de Frida Kahlo, con un recorrido que le dio, especialmente, la sobrina nieta de la artista, Mara de Anda, la que cuenta que conoce desde años atrás.


      Este sábado 14 de noviembre, Shirley, Duke Erickson, Steven Marker y Butch Vig, ofrecerán un concierto, con entrada libre, en la Plaza de la Constitución del Centro Histórico, razón por la que los músicos ya se encuentran en nuestra ciudad.

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      Manson compartió, a través de la cuenta de Instagram del grupo, que, ayer -miércoles 11 de noviembre- volvió al Museo Frida Kahlo que, como confesó, ya había tenido la oportunidad de visitar años atrás, cuando Mara la invitó a conocerlo, a puertas cerradas y sin presencia de público.
      "Gracias a la familia Kahlo por la experiencia profundamente conmovedora de hoy, especialmente a la hermosa Mara que, una vez me permitió, el gran honor de visitar esta casa familiar tan especial y mágica mucho antes de que se convirtiera en este hermoso museo", escribió la artista.
      Manson describió su visita como una experiencia mística:
      "Mi amor, admiración y aprecio por Frida crece cada año que pasa".
      Hizo, además, especial énfasis en le hecho de que la familia de la pintora mexicana siga trabajando para que su legado siga vigente y este pueda ser conocido por aquellos interesados por la cultura mexicana.
      Por su parte, Mara, compartió una fotografía, en donde posa junto a la cantante, de origen escocés, junto con la frase "I love that you came back, you´re the absolute best" ("Me encanta que hayas vuelto, eres la mejor absoluto").

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