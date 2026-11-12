Mauricio Islas lamenta la muerte de Regina Torné

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Regina Torné falleció este 11 de noviembre, la primera actriz participó en diversas producciones, entre ellas "La Loba" de 2010 y "Cielo Rojo" de 2011, ambas junto a Mauricio Islas, quien la recuerda con cariño, pero sobre todo como una figura actoral imponente.

La mujer de 82 años demostró su peso y carácter en papeles principalmente de villanas, desde Mamá Elena en "Como Agua para Chocolate" hasta Prudencia Gutiérrez vda. de Alcázar, porte y presencia que también tenía en la vida privada.

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"Tenía una fuerza como actriz tremenda, una personalidad increíble y bueno, sí llegamos después de que te empezamos a trabajar también en 'La loba' y esto tuvimos contacto un tiempo y después pues ya no tuvimos relación o más contacto", dijo Mauricio Islas a El UNIVERSAL.El actor, con voz sinceramente conmovida por la noticia, compartió que al igual que muchas personas, se enteraba apenas de la triste noticia mientras se encuentra en gira de teatro con "¡Amiga, date cuenta!", obra que presentará este sábado y domingo en el Nuevo Teatro Versalles de la CDMX."Me estoy enterando también ahorita y es muy lamentable, me llevaba muy bien con ella, tuvimos la oportunidad de platicar, compartir, convivir, era una tremenda actriz, una gran señora, con una personalidad y un carácter fuerte, pero muy linda, una señorona, le aprendí mucho", señaló.Aunque no tuvieron mucho contacto tras trabajar juntos en estas dos telenovelas de TV Azteca, Mauricio la desmarca del resto de compañeros que conoce, debido al profesionalismo que siempre mostró.En las charlas que sostuvieron, lo que le viene a la memoria son las historias que le contaba y la experiencia que tenía, misma que le sirvió a él para aprender, al grado de tener fresco en la mente algunas de sus interpretaciones."Una señorona con historias maravillosas, con mucha experiencia, mucha vida, la observaba mucho por su personalidad tan fuerte, en el personaje de 'Como agua para chocolate', o sea, tener esa fuerza como actriz, ese peso, hay muy buenas actrices y actores, cada quién tiene ciertos perfiles o cierta personalidad también como actor y la de ella a mí me gustaba mucho porque aparte hace unas grandes villanas, en la vida personal también era una mujer bien plantada, muy segura, muy clara, tengo muy bonitos recuerdos de ella", apuntó.Tras el lamentable fallecimiento de Regina Torné, Mauricio Islas se dice afligido, pero de cierta manera considera que la primera actriz tuvo una vida plena y dejó un legado de suma importancia para la escena actoral nacional."Siempre es lamentable, todos vamos para allá al final, de alguna manera creo que vivió lo que tenía que vivir, trabajó lo que tenía que trabajar, hizo lo que tenía que hacer, murió grande, yo creo que nos dejó un legado muy bonito, personajes maravillosos", compartió.