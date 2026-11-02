Alito exige a Morena dar la cara por Taddei

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El líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, ha demandado a Morena que asuma la responsabilidad política por la designación de Guadalupe Taddei como presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE). En un comunicado compartido a través de redes sociales, Moreno Cárdenas subrayó la relación directa entre el partido y Taddei, indicando que su nombramiento fue respaldado abiertamente por Morena.

El dirigente priista indicó que, a pesar de que al principio se mostró satisfacción y confianza en la elección de Taddei, la situación ha cambiado ante las recientes acusaciones sobre presuntas irregularidades en el INE. Moreno Cárdenas criticó la actitud de Morena al intentar distanciarse de las decisiones que apoyaron en su momento. "Cuando Guadalupe Taddei asumió la presidencia, todos celebraron el nombramiento. Ahora, ante los señalamientos de corrupción, intentan eludir su responsabilidad", afirmó.

Además, el presidente del PRI insistió en que la defensa de Taddei durante su nombramiento ha sido un ejemplo de las contradicciones dentro de Morena. ''Si eran tan buenos en la selección, ahora no pueden hacerse los desentendidos cuando surgen problemas'', declaró. Sostuvo que la opinión pública ha sido testigo del respaldo que Taddei recibió del partido y demandó coherencia en la postura de sus líderes.

Moreno Cárdenas reafirmó que Taddei es vista como una figura promovida por Morena y subrayó que es fundamental que el partido reconozca su papel en la elección. Resaltó la importancia de que Morena enfrente las críticas y explique las decisiones que llevaron al nombramiento de Taddei al frente del INE, pidiendo que no se oculten tras los escándalos surgidos.

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Este llamado se produce en un contexto en el que las instituciones electorales han sido objeto de debate y controversia, acentuando la necesidad de transparencia y rendición de cuentas en sus procesos y liderazgos. La situación mantiene un impacto significativo en la política del país mientras las discusiones sobre la conductividad del INE continúan.