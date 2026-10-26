Bienestar anuncia periodo de pago de Pensiones

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, informó que comenzó el periodo de pago de Pensiones y Programas del Bienestar correspondiente al bimestre noviembre-diciembre.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el Salón Tesorería en Palacio Nacional, Ramírez Amaya explicó que el depósito se realizará de acuerdo con la letra del primer apellido de los derechohabientes y beneficiarios, empezando el martes 3 de noviembre con la letra A y finalizando el viernes 27 de noviembre con las letras W, X, Y y Z, mientras que el depósito del programa "Sembrando Vida" se realizará el miércoles 11 de noviembre.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Detalló que los beneficiarios de la Pensión para Adulto Mayor recibirán 6 mil 400 pesos; Pensión Mujeres Bienestar, 3 mil 100 pesos; Pensión para Personas con Discapacidad, 3 mil 300 pesos; Madres Trabajadoras, mil 650 pesos y Sembrando Vida, 6 mil 450 pesos.Precisó que las fechas de pago se pueden consultar en la página de internet de la Secretaría de Bienestar o en la Línea Bienestar 800-639-42-64.Además, la funcionaria recordó a los beneficiarios que "no es necesario que ustedes retiren su dinero el día que se realiza el depósito, porque los recursos permanecen disponibles en su tarjeta y pueden utilizarse cuando ustedes lo necesiten".