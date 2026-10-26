Hallan sin vida a streamer en NL; podría ser "El Komanche"

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MONTERREY, NL., octubre 26 (EL UNIVERSAL).- Un joven, presuntamente identificado como el influencer y streamer salvadoreño conocido como "El Komanche", fue encontrado sin vida la noche del domingo 25 de octubre en una vivienda de la colonia Paseo de las Cumbres, al poniente de Monterrey.

Hallazgo y detalles del cuerpo

De acuerdo con información preliminar de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, el hallazgo fue reportado alrededor de las 19:30 horas, en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Paseo Bruselas y Paseo Niza, en el cuarto sector de la mencionada colonia.

El cuerpo fue localizado en el patio trasero de la propiedad, suspendido de una cuerda sujetada a la protección de una ventana de la segunda planta del inmueble.

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Investigación y estado de la víctima

La Agencia Estatal de Investigaciones informó que, durante la inspección inicial, no se encontraron huellas de violencia, por lo que el fallecimiento permanece clasificado como muerte a reserva de autopsia.

Aunque la víctima no ha sido identificada oficialmente, las primeras indagatorias apuntan a que podría tratarse de Carlos José, conocido en plataformas digitales como "El Komanche".

Una persona que manifestó conocer al fallecido declaró ante los investigadores que el joven se dedicaba a la creación de contenido para redes sociales y que anteriormente le había comentado que padecía depresión.

El presunto influencer contaba con aproximadamente 862 mil seguidores en Instagram y realizaba transmisiones en vivo a través de la plataforma Kick, donde su última actividad se registró hace aproximadamente una semana.

En su cuenta de X, una de sus publicaciones recientes señalaba: "Los días simplemente no mejoran".

La Fiscalía estatal continúa con las investigaciones para confirmar la identidad del fallecido y establecer oficialmente la causa de muerte.