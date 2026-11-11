Legarreta explica por qué demandó a Alfredo Adame

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

"Espero que se haga justicia", subrayó Andrea Legarreta al hablar sobre la demanda que interpuso hace unos días en contra de Alfredo Adame.

Andrea Legarreta presenta demanda contra Alfredo Adame

La conductora de "Hoy" dijo que se tardó en emprender acciones, luego de que por varios años Adame la ha atacado injustificadamente en varios momentos, como fue poner en duda la paternidad de las hijas de ella.

"No puedo hablar nada al respecto, lo que sí es que al final creo yo me había tardado, había existido violencia durante muchos años basado en algo que a lo mejor alguien le dijo y que él se creyó", comentó Legarreta la noche de ayer.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Ha habido mucha violencia injustificada que ha permeado también en mi familia, en mis hijas, ataques sin ningún tipo de pruebas y ha sido duro, porque yo con él nunca tuve ningún problema", abundó.

Subrayó que quizá Adame ya vio en hablar mal de ella un punto para monetización (de contenido en web), lo cual es injusto.

Respuesta y postura de Alfredo Adame

La semana pasada Adame confirmó la notificación de la demanda que, según él, habría sido hecha hace casi un mes.

En ella habrían existido señalamientos desde 1998, pero de acuerdo con su versión, la mayoría habrían sido desechadas por temporalidad, quedando vigente la de sus dudas sobre la paternidad de una de las hijas de Legarreta.

El también actor señaló estar dispuesto a dar una disculpa pública, pero los abogados de la conductora buscan haya reparación económica.

Legarreta condujo ayer la alfombra roja de la cinta "Atrápenlo quien pueda", protagonizada por sus amigos Jaime Camil y Natalia Téllez, la cual estrena este jueves en salas nacionales.

La cinta habla de un hombre viudo cuya hija lo anima a buscar una nueva pareja.

La conductora, quien estuvo años casado con Erick Rubín, padre de sus hijas, llegó acompañada de Luis Carlos Origel, su novio, de quien dijo estar enamorada.

"Historias como la de esta película son lindas, habla de segundas oportunidades que son necesarias en el amor y la vida y es un tema que me gusta mucho", dijo.