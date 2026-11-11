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Seguridad

Cae otro diablero en Abastos con casi 100 dosis de "cristal"

La Policía Municipal reporta 24 detenciones y más de mil 500 dosis aseguradas en el sector durante 2026

Por Redacción

Noviembre 11, 2026 11:14 a.m.
A
La Policía Municipal reportó el aseguramiento

La Policía Municipal reportó el aseguramiento

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      Un hombre de 29 años fue detenido por policías municipales en la zona de la Central de Abastos de San Luis Potosí, luego de que los agentes le encontraron 98 bolsas con una sustancia identificada de manera preliminar como "cristal", informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital.

      La detención ocurrió durante un recorrido de vigilancia de la Unidad Mixta de Intervención y Reacción (UMIR). Según la corporación, el contenido de las bolsas pesó aproximadamente 37.9 gramos.

      El detenido, identificado como Juan "N", quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) junto con la sustancia asegurada.

      La dependencia municipal informó que el caso se turnó por la probable comisión de delitos contra la salud.

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      Con este caso, la Policía Municipal reporta 24 detenciones en la zona de Abastos en lo que va de 2026. En ese periodo, la corporación contabiliza más de mil 500 dosis de presuntas drogas aseguradas en el sector.

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