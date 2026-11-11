Cae otro diablero en Abastos con casi 100 dosis de "cristal"

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Un hombre de 29 años fue detenido por policías municipales en la zona de la Central de Abastos de San Luis Potosí, luego de que los agentes le encontraron 98 bolsas con una sustancia identificada de manera preliminar como "cristal", informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital.

La detención ocurrió durante un recorrido de vigilancia de la Unidad Mixta de Intervención y Reacción (UMIR). Según la corporación, el contenido de las bolsas pesó aproximadamente 37.9 gramos.

El detenido, identificado como Juan "N", quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) junto con la sustancia asegurada.

La dependencia municipal informó que el caso se turnó por la probable comisión de delitos contra la salud.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Con este caso, la Policía Municipal reporta 24 detenciones en la zona de Abastos en lo que va de 2026. En ese periodo, la corporación contabiliza más de mil 500 dosis de presuntas drogas aseguradas en el sector.