Demian Bichir reflexiona sobre el cine en Morelia

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Morelia.- Durante su participación en el Festival Internacional de Cine de Morelia, Demian Bichir ofreció una reflexión sobre el papel del cine en la sociedad contemporánea. El actor, conocido por papeles en películas como "Sexo, pudor y lágrimas" y "Godzilla vs Kong", abordó la importancia del cine como medio para retratar realidades y cuestionar situaciones críticas, señalando que hay quienes consideran su trabajo cinematográfico como el más significativo del mundo, lo cual puede ser un pensamiento erróneo. "La verdad es que si tu cine no puede detener abusos, como los que realiza el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos), o sino es capaz de frenar un genocidio, entonces su impacto es limitado", afirmó Bichir.

El actor se encuentra en Morelia para presentar el documental "Santuary woman", que relata la historia de Jeanette Vizguerra, una migrante que, en 2017, se resguardó con sus hijos en el sótano de una iglesia en Denver para evitar su deportación. Este comentario surgió en respuesta a una pregunta sobre si la película podría contribuir a generar cambios sociales. Bichir destacó que la función de los cineastas es servir como cronistas de su tiempo, capturando y documentando sucesos relevantes que merecen ser reflejados en la pantalla.

El artista regresó al festival, donde ya había presentado en 2016 su opera prima como director "Un cuento de circo & a love song", que posteriormente se estrenó como "Refugio". Señaló que su estancia en el festival es breve, ya que planea regresar a Estados Unidos después de su participación. Además de "Santuary woman", este viernes presentará la película "Without blood", dirigida por Angelina Jolie y en la que comparte créditos con Salma Hayek.

La proyección de "Santuary woman" incluyó una función especial en el festival que contó con una alfombra roja. Bichir enfatizó que la historia de Jeanette es representativa de muchas experiencias similares y la relevancia de su narración trasciende el ámbito cinematográfico, convirtiéndose en una herramienta de lucha contra injusticias actuales. La obra, según Bichir, no solo tiene valor artístico, sino que también plantea una crítica a las políticas migratorias y refleja un compromiso con la realidad social contemporánea.

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