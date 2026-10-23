Gusano barrenador suma casos en estados vecinos de SLP
Veracruz lidera con 124 casos de miasis en 2026.
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Entre el 25 de septiembre y el 16 de octubre de 2026, se registraron 71 casos de miasis ocasionados por Cochliomyia hominivorax en México, según información proporcionada por el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Esto se traduce en un promedio de tres casos diarios en el país durante ese periodo. Desde el inicio de 2026, el total de infecciones por este parásito ha alcanzado las 663 y se han documentado ocho fallecimientos relacionados con este tipo de infestación.
Veracruz se destaca como la entidad con el mayor número de casos, reportando 124 infecciones. Le siguen:
- Chiapas con 81
- Puebla con 74
- Oaxaca con 66 casos.
Entre los decesos provocados por la infestación de este gusano, se han documentado dos en Oaxaca y Veracruz, mientras que Nayarit, Puebla, Querétaro y Yucatán han registrado un fallecimiento cada uno.
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El primer caso de infestación humana por gusano barrenador en México fue reportado en abril de 2025. Durante todo ese año, se confirmaron 117 casos sin registrar fatalidades. Sin embargo, el número de infestaciones ha aumentado significativamente en 2026, con 663 casos y ocho muertes reportadas hasta mediados de octubre. En total, desde abril de 2025 hasta la segunda quincena de octubre de 2026, las autoridades sanitarias han confirmado 780 casos de infestación en humanos.
Cabe destacar que la plaga del gusano barrenador en ganado fue erradicada en México en 1991, pero esta enfermedad regresó al país en noviembre de 2024, cuando se presentaron los primeros casos. En 2025, se registraron 558 infecciones, y los primeros casos humanos fueron confirmados solo cinco meses después de la reaparición de la plaga. Esta situación pone de manifiesto la necesidad de atención y vigilancia ante el incremento de casos de miasis en la población.
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