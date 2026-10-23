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Trump arremete contra LeBron

Trump instó a James a disculparse con veteranos.

Por El Universal

Octubre 23, 2026 06:11 a.m.
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Trump arremete contra LeBron
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      El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo declaraciones sobre LeBron James, jugador reconocido de la NBA, cuestionando su comportamiento durante la interpretación del himno nacional. A través de su red social Truth Social, Trump compartió un video en el que se observa a James realizando movimientos de calentamiento alineado con sus compañeros de los Philadelphia 76ers. En su publicación, el mandatario afirmó que el jugador estaba faltando al respeto al país y lo calificó de "TOTAL DESGRACIA".

      Trump instó a LeBron James a disculparse con los veteranos y héroes que han servido a la nación, señalando que deberían ser honrados adecuadamente. El video en cuestión tenía un subtítulo que indicaba que James estaba practicando su swing de golf, mientras se le veía ejecutando movimientos que incluían lanzamientos de baloncesto. Sin embargo, no está claro en qué momento se grabó este material, y hasta el momento no ha habido una respuesta pública de James, quien está iniciando su temporada número 24 en la NBA.

      Críticas similares han formado parte de la relación entre Trump y algunos deportistas, particularmente aquellos de ascendencia afroamericana. En el pasado, el entonces presidente había atacado abiertamente a Colin Kaepernick, mariscal de campo de la NFL, por su protesta durante el himno nacional en contra de la injusticia racial y la brutalidad policial.

      Este conflicto entre Trump y figuras deportivas resalta una vez más las tensiones existentes en el ámbito social y político en Estados Unidos, donde el respeto por los símbolos nacionales ha sido un tema recurrente de debate. A medida que la temporada de la NBA avanza, el impacto de estas controversias en la relación entre los deportistas y el público sigue siendo objeto de atención.

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