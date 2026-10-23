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Kimi Antonelli busca su primer campeonato en Austin

El joven piloto lidera el campeonato con 340 puntos.

Por El Universal

Octubre 23, 2026 06:11 a.m.
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Kimi Antonelli busca su primer campeonato en Austin
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      El Gran Premio de Estados Unidos, que se llevará a cabo en Austin, podría convertirse en un momento decisivo para Kimi Antonelli, un joven piloto italiano de 20 años que representa al equipo Mercedes, al tener la oportunidad de obtener su primer campeonato mundial de Fórmula Uno. Con un inicio sólido en la temporada, Antonelli ha logrado posicionarse en el primer lugar del Campeonato de Pilotos, manteniendo esta posición desde el Gran Premio de Japón.

      Hasta la fecha, Antonelli suma un total de 340 puntos, lo que le otorga una ventaja de 102 unidades sobre su compañero de equipo, George Russell. A pesar de esta diferencia significativa, el campeonato aún no está decidido, dado que hay 150 puntos en juego, lo que mantiene viva la posibilidad de una reñida competencia por el título.

      Para que Kimi Antonelli se consagre campeón este fin de semana, es necesario que gane la carrera en el Circuito de las Américas. Además, su compañero George Russell debería finalizar la carrera fuera de los primeros ocho puestos, mientras que Lewis Hamilton, piloto de Ferrari, tiene que terminar en quinto lugar o más atrás. Si estas condiciones se cumplen, Antonelli elevaría su puntaje a 365, lo que dejaría a Russell con 240, una diferencia de 125 puntos, mientras que Hamilton cerraría con 239, quedando fuera de la contienda por el campeonato.

      Si Antonelli no logra la victoria en esta competencia, tendría que esperar a la siguiente carrera para continuar su búsqueda del título. Este fin de semana se presenta como una oportunidad única para marcar un hito en la historia de la Fórmula Uno al convertirse en el campeón más joven de este deporte. La atención se centrará en el desenlace de la carrera, que podría redefinir no solo su carrera, sino también el panorama actual del campeonato.

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