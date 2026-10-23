Adiós a Michael Gray, el actor que quedó marcado por "Shazam!

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Michael Gray, quien alcanzó la fama en los años 70 como Billy Batson en la serie de televisión "Shazam!", murió el pasado 16 de octubre en Palm Desert, California, a los 75 años, su publicista confirmó el fallecimiento a TMZ y señaló que ocurrió por causas naturales, luego de que su salud se deteriorara.

Michael Gray y su legado en la serie Shazam

Aunque a lo largo de su carrera participó en distintas producciones de televisión, fue su papel en "Shazam!" el que definió su trayectoria y terminó por encasillarlo. Gray se convirtió en un rostro familiar para toda una generación que lo recuerda como el joven capaz de transformarse en el Capitán Marvel con solo pronunciar una palabra mágica.

El salto a la popularidad llegó en 1974, cuando fue elegido para protagonizar "Shazam!", la serie de CBS basada en el personaje de DC Comics, durante tres temporadas, interpretó a Billy Batson, un adolescente que recorría el país en una autocaravana junto a su mentor y que, al decir "¡Shazam!", adquiría los poderes necesarios para convertirse en superhéroe y combatir el mal.

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La producción lo transformó en un ídolo juvenil de la década, su popularidad llegó a las revistas para adolescentes, como Tiger Beat, donde su imagen alimentaba el entusiasmo de sus seguidores, sin embargo, el éxito también tuvo un costo: el público terminó asociándolo principalmente con Billy Batson, una etiqueta difícil de dejar atrás cuando buscó desarrollar otras facetas como actor.

Trayectoria y vida después de la actuación

A pesar de que participó en otras producciones, entre ellas "The Brady Bunch", donde interpretó a Jeff, el novio de Marcia Brady, y "The Little People", Gray no consiguió desprenderse del todo de la imagen del joven superhéroe; también apareció en episodios de series como "Dinastía", "La novicia voladora", "Marcus Welby, M.D." y "Room 222", además de tener intervenciones cinematográficas en títulos como "Beyond the Valley of the Dolls" y "Myra Breckinridge".

Se alejó de la actuación y encontró otros caminos

A finales de los años 70, Gray se distanció de la actuación comercial, el encasillamiento que le dejó su personaje más famoso influyó en el rumbo de su carrera, que tomó caminos alejados de los reflectores, y durante años se dedicó a la educación teatral infantil y, junto a su esposa, Stacy Benon, operó una florería en West Hollywood, frecuentada por celebridades.

Su historia, sin embargo, no quedó detenida en la década que lo hizo famoso, con la llegada del DVD, el streaming y las convenciones de cómics, su trabajo encontró una nueva audiencia entre quienes buscaban recuperar las series y los personajes de su infancia.

Ese reencuentro con el público también le permitió regresar a la pantalla de una manera distinta, entre 2015 y 2019 prestó su voz para una versión animada de sí mismo en varios episodios de "Archer", mientras que en 2023 hizo una aparición especial en "¡Shazam! La furia de los dioses", película protagonizada por Zachary Levi.

En ese cameo, Gray volvió a encontrarse con el universo que había marcado su vida profesional, esta vez desde la perspectiva de alguien que había vivido durante décadas con el peso de aquel éxito televisivo su participación funcionó como un guiño para los seguidores de la serie original y como un reconocimiento a su lugar en la historia del personaje.