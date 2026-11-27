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Luz Elena González una vez tuvo que callar a Luis Miguel para que los medios de comunicación no supieran de su romance, así lo recordó durante un evento en el Museo Soumaya, en el que además Yahir habló de sus problemas de salud y Verónica Montes confirmo que busca dos hijos con su esposo.

La primera en pasar por la black carpet de los 16 años de Estilo DF fue la actriz quien se dijo emocionada del regreso de "El Sol", recordando que una de sus primeras citas con su marido fue a uno de sus conciertos.

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"Está padrísimo, una de las primeras salidas de los dates que tuve con mi marido, me llevó a ver al Luis Miguel, ya me había investigado, en esa época ya había hecho su investigación antes de conocerme, al contrario (de ser celoso), porque además él siempre dice, yo me quedé contigo", señaló.Además, las canciones de Luis Miguel siguen presentes en su vida, pues canta "La Chica del Bikini Azul" con sus hijos, al mencionar esto la llevó a rememoran una ocasión en la que tuvo que callar a su entonces novio para no ser descubiertos."No me acuerdo, pero sí me cantó uno al oído y no me acuerdo porque aparte me estaban hablando para hacerme una entrevista, creo que era de TVNotas en esa época, contesté el teléfono, él venía saliendo del baño y me empezó a cantar y yo con el teléfono y: 'No cantes por qué van a saber que estoy contigo', creo que en su vida alguien le había dicho, 'no cantes para que no sepan que estás aquí", contó.Verónica Montes busca hijos con su esposoApenas unos días después de su boda con Adrián Martínez, que se celebró el 21 de noviembre en el Desierto de los Leones, la actriz Verónica Montes compartió que buscarán dos hijos a partir de mañana.La pareja optó por un método avanzado para asegurar que sus futuros bebés lleguen en perfectas condiciones al mundo."Mañana creo que voy a empezar con la congelación de óvulos otra vez porque pasó algo en los óvulos anteriores que congelamos este año, ya teníamos embriones y de siete salieron mal cuatro", apuntó."El doctor Barroso nos dijo que mejor hagamos una vez más para estar seguros porque queremos dos bebés, entonces para tener para guardar, que estén ahí preferí porque tengo Hashimoto, para estar tranquila en el embarazo y no estar pensando que puede pasar algo, estos embriones salieron mal, si me hubiera tocado un embrión de esos, no sé cómo hubiera salido la niña o el niño, pero prefiero estar tranquila y checar todo", complementó.Según compartió, el plan inicial es congelar al menos siete embriones para poder formar una familia que por ahora sería de cuatro, con posibilidades a expandirse.Yahir niega problemas de saludYahir también estuvo presente en el museo Soumaya, en donde aclaró que el problema de reflujo que tiene y lo ha limitado en los conciertos no es grave, incluso apuntando que está en tratamiento."Traigo un fuerte reflujo que ha ido disminuyendo, no necesito nada ni en las cuerdas, ni en el estómago. Nomás es cuestión de seguirme cuidando, seguir ejercitando las cuerdas para que estén bien lo antes posible", explicó.Además el finalista de "La casa de los famosos México" aseguró que aunque no puede contar mucho, ya está por iniciar grabaciones de una próxima novela, así como muy adelantado con un siguiente EP.