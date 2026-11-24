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El proceso para tramitar la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) es gratuito y deberán sacarla todas las personas que en 2027 cumplan los 60 años.

Beneficios y usos de la credencial INAPAM

Además de servir como una identificación oficial, este documento da acceso a un catálogo de descuentos y beneficios en todo el país, en materia de transporte público, servicios de salud, alimentación y acceso a museos, centros culturales, actividades recreativas o turísticas.

Asimismo, la tarjeta ofrece la oportunidad de obtener reducciones en pagos locales de servicios públicos, como predial y agua, tener acceso a asesoría jurídica o apoyo en vinculación laboral. También brinda descuentos en ropa, tiendas de autoservicios y artículos para el hogar.

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Requisitos para obtener la credencial INAPAM

Entre los requisitos principales para tramitarla este año, figuran los siguientes documentos en original y copia:

· Tener 60 años o más cumplidos, y residir en México.

· Acta de nacimiento.

· Identificación oficial vigente (credencial del INE, pasaporte vigente, cédula profesional, cartilla militar).

· CURP actualizada y certificada.

· Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (recibo de luz, agua, teléfono, predial o estado de cuenta bancario).

· Una fotografía reciente, tamaño infantil, blanco y negro o a color, en papel fotográfico y con fondo blanco, de frente, sin lentes ni gorra.

· Nombre, número telefónico y CURP actualizada de un contacto adicional en caso de emergencia.

¿Cómo se realiza el trámite?

El trámite debe realizarse de manera presencial, en los módulos fijos de atención de INAPAM o de la Secretaría del Bienestar. Para ubicar el más cercano a tu domicilio. El horario de estos espacios es de lunes a sábado, de 10:00 a 16:00 horas.

Una vez en el módulo, el personal revisará la documentación, realizará la captura de información y validará los datos. Posteriormente, deberás llenar el formato de afiliación y al finalizar, se hará la expedición inmediata de la credencial activa del solicitante.

Cabe destacar que el trámite es válido únicamente para aquellas personas que en 2027 cumplan 60 años o más. Para quienes ya cuentan con su tarjeta no es necesario hacer una renovación o actualización, a excepción de casos de extravío o robo, modificación en la información personal, desgaste del material que deje borrosos los datos o que se encuentre rota.