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El temor y la tensión aún se perciben en las calles de Guasave, Sinaloa, que poco a poco comienza a retomar sus actividades normales, a cuatro días de la captura del capo Fausto Isidro Meza Flores, "El Chapo Isidro", líder del Cártel de Guasave, quien ya se encuentra preso en el penal de máxima seguridad El Altiplano.

Los habitantes aún no se animan a retomar del todo sus actividades cotidianas, pues tienen miedo de que se desate un nuevo enfrentamiento entre fuerzas federales e integrantes del grupo criminal de "El Chapo Isidro", que sigue controlando el norte de Sinaloa.

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A diferencia del sábado y domingo, cuando las calles estaban prácticamente vacías, este lunes se registró más movimiento de personas y vehículos, los comercios reabrieron y el transporte público reanudó el servicio.Sin embargo, en esta localidad del norte de Sinaloa no hubo clases en ninguno de los niveles educativos porque los padres de familia decidieron no enviar a sus hijos a las primarias, secundarias, preparatorias y universidades debido a que consideraron que todavía no había condiciones de seguridad en el municipio.Por ello, los planteles permanecieron cerrados, pese a que las autoridades educativas recomendaron a los padres y madres llevar a sus hijos.Frente a la secundaria Insurgentes, ubicada en el Boulevard Central, un sonido similar a disparos de arma de fuego alertó a algunos peatones que transitaban por ahí. Era una máquina que perforaba el concreto de una calle como parte de los trabajos del ayuntamiento."Ya me iba a tirar al suelo", dijo un hombre al oír el ruido de la máquina. "La estamos pagando todos: inocentes, todos. Queremos que se componga todo en el municipio y en el estado porque estamos viviendo una situación muy desesperante", comentó sin compartir su nombre por temor.A medida que las actividades laborales y económicas se recuperan, testimonios de lo vivido el viernes pasado comienzan a escucharse de viva voz entre los habitantes, que los comparten sólo con sus conocidos y otros deciden hablar con medios de comunicación a condición de anonimato.Juan Luis Acosta Báez es un adulto mayor que cada tercer día va a tomar un refresco con un amigo bajo un puente sobre el malecón, justo en la zona donde se llevó a cabo el arresto de El Chapo Isidro.Con refresco y radio al lado, aseguró que en ocasiones vio pasar carros "raros" por ahí: "motos, camionetas negras blindadas", que se dirigían a la casa de seguridad de Meza Flores."Eran tres o cuatro camionetas, entre ellas una Rubicon negra y blindadas, carros raros que pasaban por aquí. Nosotros estábamos a gusto y nunca pensamos que fuera a llegar la lumbre", relató Acosta Báez, pensionado desde hace algunos años.Indicó que "El Chapo Isidro" tenía familiares en Guasave."Como uno ya es viejo ya conoce qué carros son de aquí y cuáles no", dice. Al volver al sitio al que frecuenta cada tercer día entre las 10 de la mañana y mediodía percibe que hay menos militares resguardando la zona donde se llevó a cabo el operativo."No queda de otra que seguir adelante. Pues sí, uno no tiene nada que ver en esa onda, pero aquí seguimos. Ayer hubo agarre allá para Sinaloa, pues los tentáculos de Fausto Isidro Meza llegan hasta allá", agregó.En la fachada de urgencias del Hospital General de Zona número 32 de Guasave se ven todavía los impactos de bala del enfrentamiento que llegó hasta allí cuando un sicario del Cártel de Guasave ingresó para resguardarse y amenazó al personal para que no tomaran video de su cara."Pensé que eran fuegos artificiales"Un enfermero que pidió omitir su nombre compartió a El Gran Diario de México que el viernes pasado concluyó su turno una hora antes de que se desatara el enfrentamiento.Ese día, recuerda, "salí del trabajo y llegué a la casa, y la verdad se escuchó [el tiroteo]; al principio pensé que eran fuegos artificiales, pero fue muy diferente el asunto al ver los helicópteros disparando y las ráfagas. Ya estando en la casa empezamos a mirar las ráfagas de todos lados y no sabemos de dónde salió."Yo me fui del hospital como a las seis de la tarde y lo primero que hice fue resguardarme en casa de mi hermano, en Guasavito", dijo.Consideró que prácticamente están en una zona de guerra. "Lo que vemos en la tele se nos hace algo muy simple, pero ya es diferente vivirlo en persona", indicó.Consideró que las autoridades pusieron en riesgo a personas civiles con esta operación realizada con información de inteligencia compartida por el gobierno de Estados Unidos."Creo que pusieron en riesgo la integridad de todas las personas, en realidad. ¿Cómo se ponen a disparar en la magnitud con la que los helicópteros lo estaban haciendo? Yo, la verdad, no quiero imaginarme qué hubiera pasado si hubiera estado aquí, porque sí estuvo muy feo", comenta.Al preguntarle si Guasave vivió el viernes su culiacanazo, el enfermero respondió de manera tajante: "No sé qué tan grande esté Culiacán, pero para nosotros esto fue la guerra, la neta, yo así lo veo. Miraba los helicópteros como cuando miras los reportajes sobre Irak. Prácticamente de abajo disparaban a todos lados y no sabías de qué parte le disparaban al helicóptero, pero se veían las lucecitas y daban la vuelta y rafagueaban, eso era lo que se veía más", recordó."Los habitantes de Guasave se sienten más inseguros porque con lo que pasó el viernes el gobierno puede volver a atacar en cualquier momento. La gente que vivió el epicentro exacto donde lo agarraron [a 'El Chapo Isidro']... no sé cómo está durmiendo esa gente, la verdad, porque si yo ahorita escucho una moto luego, luego me vienen a la mente las ráfagas, y yo no sé cómo estará esa gente, cómo le hicieron, porque eran ráfagas impresionantes, la verdad... tres o cuatro helicópteros dando la vuelta y cada helicóptero que daba la vuelta soltaba la ráfaga, y pobre gente la que estuvo ahí donde caían las balas", señaló.En el municipio de Guasave continúa la presencia, aunque con un menor número de efectivos militares, que mantienen resguardada la casa donde capturaron a Fausto Isidro Meza Flores, mientras agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) continúan con las diligencias de ley."Se ve mucho más movimiento. Ya va a estar más tranquilo porque lo querían a él [Chapo Isidro] y ya se lo llevaron", confió un joven que trabaja como mesero en un hotel del centro de la localidad.