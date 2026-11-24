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"La Granja VIP" vio partir a una de sus concursantes más polémicas. La noche de este pasado domingo, se llevó a cabo una nueva gala de eliminación, en la que Daniela "La Bebeshita" tuvo que decir adiós al reality.

Después de una semana de movimientos estratégicos, traiciones y enfrentamientos, los nominados tuvieron que enfrentarse a la decisión del público y, luego de que Adal Ramones anunciara a quienes continuarían en el programa, Daniela se convirtió en la eliminada de la noche.

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Una de las sorpresas de la noche fue la llegada de cuatro nuevos integrantes, todos ellos atletas que han participado en alguna de las diferentes ediciones de "Exatlón México".Ernesto Cázares, Marysol Cortés, Yann Lobo y Gloria Murillo permanecerán solo una semana al interior de la granja y deberán adaptarse a la convivencia y participar en las actividades cotidianas del rancho.¿Quiénes siguen dentro del reality?Con la salida de "La Bebeshita", la competencia se reduce a siete granjeros originales, quienes continuarán enfrentándose a las dinámicas del programa para conseguir un lugar en la final.Los habitantes que permanecen en la competencia, rumbo a la final son:· Ivonne Montero· Niurka Marcos· Manelyk González· Kunno· Kevyn Bicolor· Mario "Mono" Osuna· Julio Camejo