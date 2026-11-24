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México ha demostrado que tiene a las mujeres más bellas, capaces de conquistar los certámenes más importantes del mundo.

En cuatro ocasiones, representantes de nuestro país han conseguido llevarse la corona de Miss Universo. La primera victoria llegó con Lupita Jones, en 1991 y ahora, más de treinta años después, María Vargas buscará el quinto título.

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De Jones al triunfo más reciente de Fátima Bosch, estas son las mexicanas que han hecho historia en Miss Universo y que han llevado el nombre de nuestro país a lo más alto del certamen.Lupita JonesEl 17 de mayo de 1991, María Guadalupe Jones Garay, se convirtió en la primera mexicana en ganar Miss Universo. Originaria de Mexicali, la modelo hizo historia al conseguir la corona en una edición celebrada en Las Vegas.Su triunfo marcó un antes y un después para el país en los concursos de belleza, pues tuvieron que pasar casi cuatro décadas desde la creación del certamen, en 1952, para que una representante nacional consiguiera el título.Después de su reinado, Jones se convirtió en una de las figuras más importantes de este certamen en México. Estuvo al frente de Nuestra Belleza México y posteriormente encabezó Mexicana Universal.Ximena NavarreteDiecinueve años después del triunfo Jones, la originaria de Guadalajara devolvió a México la corona. El 23 de agosto de 2010, Navarrete fue elegida Miss Universo durante la edición también celebrada en Las Vegas.Durante su año como reina de belleza, Navarrete tuvo una agenda de actividades internacionales y participó en compromisos relacionados con causas sociales y humanitarias.Tras entregar la corona en septiembre de 2011, continuó desarrollando su carrera en el modelaje, además incursionó como actriz y conductora.Andrea MezaTuvieron que pasar otros 10 años para que México volviera a celebrar una victoria. En mayo de 2021, Meza consiguió el tercer reinado para el país, aunque su triunfo correspondió oficialmente a la edición 2020, cuya celebración tuvo que aplazarse debido a la pandemia de Covid-19.La originaria de Chihuahua se impuso ante las representantes de otros países durante la final realizada en Florida y sucedió a la sudafricana Zozibini Tunzi.Además de su carrera como modelo, Meza es ingeniera en software y, después de su reinado, continuó vinculada al mundo del entretenimiento. Se abrió paso como conductora de televisión y colaboradora de programas de la cadena Telemundo.Su reinado fue uno de los más cortos en la historia de Miss Universo, pues duró solo 211 días.Fátima BoschLa victoria más reciente (y polémica) para México llegó con Fátima Bosch. El 21 de noviembre de 2025, la tabasqueña se convirtió en la cuarta representante nacional en conquistar Miss Universo.Originaria de Teapa, Bosch fue coronada en la edición 74 del certamen, celebrada en Bangkok. Su participación estuvo marcada por la polémica que protagonizó con Nawat Itsaragrisil, directivo de la organización de Miss Universo en aquel país, y quien la maltrató públicamente durante una de las actividades previas al certamen.El caso alcanzó niveles legales. Nawat la denunció por supuestamente difundir información falsa, mientras que Fátima hizo lo propio ante las autoridades mexicanas.La joven entregará la corona la noche de mañana, durante la edición 75 que se celebrará en Puerto Rico.