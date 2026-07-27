Pato Merlín salta de las redes a los tenis

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, julio 27 (EL UNIVERSAL).- El Pato Merlín, que alcanzó popularidad en redes sociales durante los partidos de México en el Mundial 2026, ahora protagoniza una colección especial de tenis lanzada por la marca Panam.

La colaboración fue presentada durante la inauguración de la nueva tienda de la empresa en Parque Toreo, en Naucalpan, Estado de México. De acuerdo con la marca, un porcentaje de las ventas será destinado al cuidado y protección del pato.

Merlín se volvió viral después de aparecer en los festejos de aficionados mexicanos durante la justa mundialista. Su historia y la de la familia que actualmente lo cuida acumularon miles de seguidores en plataformas como TikTok e Instagram.

Así son los tenis del Pato Merlín

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La colección utiliza una silueta deportiva blanca, con acabados de gamuza gris claro en la puntera y el talón. Las agujetas de color naranja hacen referencia al pico del pato.

Cada par incluye cinco pines coleccionables con distintas ilustraciones de Merlín, los cuales pueden colocarse en el calzado. También incorpora un dije metálico con forma de pato, sujeto mediante una cadena y diseñado para utilizarse como llavero o accesorio.

Los tenis incluyen tres juegos de agujetas: blancas, naranja brillante y naranja mate.

Lanzan solamente 200 pares

La edición estará disponible exclusivamente en la tienda Panam de Parque Toreo. La marca informó que se comercializarán solamente 200 pares en distintas siluetas, hasta agotar existencias.

Los precios van de 549 a 949 pesos, dependiendo del modelo seleccionado.