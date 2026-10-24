logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Messi recibe el Princesa de Asturias

Fotogalería

Messi recibe el Princesa de Asturias

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Lluvia de medallas para México en XX Mundial de Pelota Vasca

El equipo mexicano de frontenis masculino venció a España y recuperó el título perdido en ediciones previas

Por Iván Edmundo Rodríguez

Octubre 24, 2026 11:53 a.m.
A
Foto: Master Pro/FMX Pel Vasca/FIPV

Foto: Master Pro/FMX Pel Vasca/FIPV

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Los atletas mexicanos continúan cosechando medallas en la actividad del XX Mundial de Pelota Vasca que se celebra en Buenos Aires, en Argentina, reafirmando que es uno de los países potencia en varias especialidades.

      Oros en Frontball femenil y varonil

      Por la mañana del sábado, Paola Reyes dio el oro a México en la modalidad de Frontball Femenil, en tanto que Abraham Moctezuma hizo lo mismo en el Frontball Varonil.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Foto: Master Pro/FMX Pel Vasca/FIPV 

      Con carácter y dejando todo en la cancha, el equipo varonil de Trinquete Paleta Goma conquistó el bronce al vencer a su similar de España.

      También hubo bronces en la especialidad de frontón 36 metros a mano individual y parejas varonil.

      México recupera título en Frontenis

      Ayer, en una de las modalidades más esperadas, el equipo mexicano varonil de frontenis logró la medalla de oro al vencer a su similar de España con tanteadores de 15/3 y 15/8. La dupla conformada por Rafael Olvera "Talita" e Isaac Pérez "Colimita" lograron recuperar el título perdido en ediciones anteriores.

      Además de los pelotaris que estuvieron en la final, la escuadra mexicana está conformada por Yael Hernández y Josué Roberto López, quienes fueron dirigidos por Gustavo Miramontes Cortés, el legendario "Charro".

      Foto: Master Pro/FMX Pel Vasca/FIPV 

      En cuanto al frontenis femenil, el equipo mexicano conformado por Dulce Miranda Figueroa, Guadalupe Hernández, Ximena Placito y Laura Puentes, reafirmaron su hegemonía ante las españolas lideradas por Lidia Simón.

      Las pelotaris mexicanas dirigidas por Edgar Salazar, lograron el oro ganando con sets de 15/14 y 15/13, respectivamente.

      En Frontón Paleta Goma 30 metros, México también conquistó bronces en las ramas varonil y femenil individual, con Luis Molina Villavicencio y Dulce Miranda Figueroa, respectivamente. 

      LEA TAMBIÉN

      Fotos | México recupera cetro mundial de frontenis

      Los equipos varonil y femenil lograron sendos oros en el XX Campeonato Mundial de Pelota Vasca

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Lluvia de medallas para México en XX Mundial de Pelota Vasca
      Lluvia de medallas para México en XX Mundial de Pelota Vasca

      Lluvia de medallas para México en XX Mundial de Pelota Vasca

      SLP

      Iván Edmundo Rodríguez

      El equipo mexicano de frontenis masculino venció a España y recuperó el título perdido en ediciones previas

      Liga MX | Horarios y canales de la jornada sabatina
      Liga MX | Horarios y canales de la jornada sabatina

      Liga MX | Horarios y canales de la jornada sabatina

      SLP

      El Universal

      León y Toluca se enfrentan separados por un punto en la tabla, mientras Monterrey recibe a Chivas.

      Julián Quiñones vuelve a anotar
      Julián Quiñones vuelve a anotar

      Julián Quiñones vuelve a anotar

      SLP

      El Universal

      El delantero marcó su quinto gol en la temporada de la Liga Saudí

      Veracruz y Ahome, por el título de la MLB Cup
      Veracruz y Ahome, por el título de la MLB Cup

      Veracruz y Ahome, por el título de la MLB Cup

      SLP

      Romario Ventura