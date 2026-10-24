Lluvia de medallas para México en XX Mundial de Pelota Vasca

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Los atletas mexicanos continúan cosechando medallas en la actividad del XX Mundial de Pelota Vasca que se celebra en Buenos Aires, en Argentina, reafirmando que es uno de los países potencia en varias especialidades.

Oros en Frontball femenil y varonil

Por la mañana del sábado, Paola Reyes dio el oro a México en la modalidad de Frontball Femenil, en tanto que Abraham Moctezuma hizo lo mismo en el Frontball Varonil.

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Foto: Master Pro/FMX Pel Vasca/FIPV

Con carácter y dejando todo en la cancha, el equipo varonil de Trinquete Paleta Goma conquistó el bronce al vencer a su similar de España.

También hubo bronces en la especialidad de frontón 36 metros a mano individual y parejas varonil.

México recupera título en Frontenis

Ayer, en una de las modalidades más esperadas, el equipo mexicano varonil de frontenis logró la medalla de oro al vencer a su similar de España con tanteadores de 15/3 y 15/8. La dupla conformada por Rafael Olvera "Talita" e Isaac Pérez "Colimita" lograron recuperar el título perdido en ediciones anteriores.

Además de los pelotaris que estuvieron en la final, la escuadra mexicana está conformada por Yael Hernández y Josué Roberto López, quienes fueron dirigidos por Gustavo Miramontes Cortés, el legendario "Charro".

Foto: Master Pro/FMX Pel Vasca/FIPV

En cuanto al frontenis femenil, el equipo mexicano conformado por Dulce Miranda Figueroa, Guadalupe Hernández, Ximena Placito y Laura Puentes, reafirmaron su hegemonía ante las españolas lideradas por Lidia Simón.

Las pelotaris mexicanas dirigidas por Edgar Salazar, lograron el oro ganando con sets de 15/14 y 15/13, respectivamente.

En Frontón Paleta Goma 30 metros, México también conquistó bronces en las ramas varonil y femenil individual, con Luis Molina Villavicencio y Dulce Miranda Figueroa, respectivamente.