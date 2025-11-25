logo pulso
DUA LIPA DISFRUTA DE LAS PLAYAS DE RÍO DE JANEIRO

Por El Universal

Noviembre 25, 2025 03:00 a.m.
DUA LIPA DISFRUTA DE LAS PLAYAS DE RÍO DE JANEIRO

DURANTE SU PASO POR BRASIL COMO PARTE DE SU “RADICAL OPTIMISM TOUR”, LA CANTANRE DUA LIPA APROVECHÓ LOS DÍAS LIBRES ENTRE CONCIERTOS PARA ESCAPARSE A RÍO DE JANEIRO. ENTRE ENSAYOS Y FECHAS AGOTADAS, LA CANTANTE SE REGALÓ UN RESPIRO BAJO EL SOL CARIOCA… Y, DE PASO, DEJÓ UNA SERIE DE BIKINIS QUE RÁPIDAMENTE SE CONVIRTIERON EN REFERENCIA ESTÉTICA EN REDES. EN UNAS DE LAS FOTOGRAFÍAS MÁS RECIENTES QUE COMPARTIÓ DUA LIPA, LUCE UN BIKINI MORADO METALIZADO QUE CAPTURA A LA PERFECCIÓN EL ESPÍRITU Y2K RENOVADO.

