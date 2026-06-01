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Nacional

Vicente Fox critica programas de bienestar y universalidad

Ariadna Montiel defiende los programas y responde a las críticas del expresidente Fox.

Por El Universal

Junio 01, 2026 04:01 p.m.
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Vicente Fox critica programas de bienestar y universalidad
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      La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, reaccionó a las declaraciones del expresidente Vicente Fox Quesada, quien se volvió a manifestar en contra de los Programas de Bienestar y su universalidad, pues sostuvo que "nuestro dinero se está yendo al caño".


      En entrevista con Azucena Uresti, Fox Quesada expresó que "está bien que le den al que necesite, sólo al que necesite. Así es obligado en un régimen que queremos todos avanzar y todos unirnos, pero nuestro dinero se está yendo al caño".

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      Al respecto, Montiel Reyes, expresó que "su afirmación de que nuestro presupuesto se está yendo al caño, los dibuja de cuerpo entero".

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